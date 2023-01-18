8大道街頭 16歲亞裔男遭圍毆刺傷

一名亞裔男子在8大道華社，當街被一夥西語裔人刺傷。(取自Citizen)

一名亞裔 男少年17日下午在布碌崙(布魯克林)8大道華社一家洗衣店門前遭一夥西語裔人圍毆，並被刺傷，後送入醫院接受治療，所幸傷情穩定。警方呼籲知情者提供有關攻擊者下落的訊息，以便盡快將其捉拿歸案。

案件發生在市警72分區轄區內，警方指，17日下午約3時剛過，在日落公園 6大道交49街處，門牌號為4822號的洗衣店門口，三名西語裔男性和兩名西語裔女性，與一名16歲的亞裔男子發生爭吵，繼而遭到這些人的圍毆，攻擊者中有人拿出刀子，多次刺在受害者的背部，致其受傷。

五名攻擊者作案後，隨即跳上一輛停在附近的黑色日產車，沿著49街，向5大道方向逃走。受害者被送進信義會醫院(Lutheran Hospital)接受治療，傷情穩定，不危及生命。據報導，受害者最初拒絕與警方合作。警方目前還不清楚這起案件的動機，正對此開展調查。

警方呼籲知情者透過以下方式提供與此案相關的線索，可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。