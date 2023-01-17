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攜83磅大麻、12萬假鈔 法拉盛3華男被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導

紐約法拉盛的三名華人男子，近日在外州開車途中，因攜帶市值30萬元的83磅大麻以及12萬元假鈔被警方逮捕，被控偽造及意圖分發管控物品罪。

根據當地警局，賓州州警在13日接到一通來自該州布瑞茲伍德(Breezewood)林肯高速公路(Lincoln Highway)馬拉松加油站(Marathon gas station)打來的報警電話，來自紐約法拉盛的30歲華人男子王守祺(Sauiqi Wang，姓名皆音譯，以下同)報警，指有人在他的車內帶有大麻，他要求對方離開，但遭到拒絕。

警方趕到時，兩名同樣來自法拉盛的華男、29歲的司機楊佳明(Jiaming Yang)及29歲的余德火(Dehuo Yu)站在停車場內，身旁有數只行李袋，經警方搜查，行李袋內裝有真空密封袋包裝的大麻。在停車場一個垃圾箱後，警方還發現五個垃圾袋，袋內裝有83磅大麻，市值約30萬元。

警方之後並發現車內的幾個行李袋內，還裝有12萬元假鈔。三人的口供出入較大。根據調查，楊佳明被控偽造(forgery)以及意圖分發管控物品罪(possession with intent to deliver)，王守祺以及余德火被控意圖分發管控物品罪。三人並未交保，暫被關押在賓州貝福德郡(Bedford County)監獄。

大麻 法拉盛 華人

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