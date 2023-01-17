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紐約市庇護客超4萬「已成災難」 亞當斯籲疏往上州

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市長亞當斯建議將部分庇護客送至紐約上州人口流失的郡，他日前訪問德州邊境艾爾帕索，形容那裡情況已經是場災難。（路透）
紐約市長亞當斯建議將部分庇護客送至紐約上州人口流失的郡，他日前訪問德州邊境艾爾帕索，形容那裡情況已經是場災難。（路透）

從南部邊境被送至紐約市的庇護客數量已經超過4萬人，市長亞當斯(Eric Adams)日前造訪德州邊境城市艾爾帕索(El Paso)後回到紐約，表示美國南部邊境已經陷入「危機」甚至是「災難」，抨擊聯邦政府不作為，同時也呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)幫助協調將無證客分流到上州各郡；他將於本周參加在華府舉行的全美市長大會(US Conference of Mayors)，屆時將與其他城市協調應對策略。

根據市府16日公布的數據，自去年春季以來，紐約市已經接納了4萬200名庇護客，其中2萬2900人居住在由財政支付的緊急庇護所中；亞當斯在艾爾帕索與民主黨籍市長利澤爾(Oscar Leeser)會面，並走訪了邊境上的庇護客臨時安置點；他接受紐約郵報採訪時表示，「為什麼不稱之為災難？這是一場危機；沒有任何人在協調這項全國性的行動。」

雖然亞當斯本周將前往華府參加全美市長大會，但他並未透露是否尋求和總統拜登會面，當面要求聯邦政府撥款；他還將矛頭對準聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA)，紐約市此前要求聯邦政府撥款10億元幫助應對危機，但FEMA僅撥款數百萬；「FEMA需要有所作為，這是他們的職責。」

此外，亞當斯也呼籲州長霍楚幫助協調，將紐約市的庇護客分流到上州各郡；他表示，上州許多城市人口流失，「如果能夠將無證客有效率地分流到上周，並且由足夠的資金鼓勵那些移民團體提供協助，我相信我們能夠幫助人口流失的上州城市，同時也能讓庇護客在美國重新展開生活。」

不過，史泰登島共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)則抨擊亞當斯未能將庇護客危機直接歸咎於拜登，只是一遍遍重申「全國性問題」，「亞當斯這個全國性危機的說法是對的，但是他需要說明的是，這場全國性危機是由拜登導致的；拜登通過行政令造成了現在的混亂，這在川普時代、歐巴馬時代都沒有出現過，而現在庇護客數量已經創紀錄。」

庇護 亞當斯 拜登

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