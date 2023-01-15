中領館賀年 疫後首辦招待會

招待會帶來川劇變臉、美聲合唱、健美體操等文藝表演。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事館14日晚舉辦「2023年溫暖迎春僑學界招待會」，中國駐紐約總領事黃屏發表新年致詞，上百位華人 僑領及學者共聚一堂，一同迎接農曆兔年的到來。

作為疫情後首次回歸的線下大規模招待會，中國駐紐約總領館邀請到華人各界人士共襄盛舉，超過上百個華人社團、學生會、商會等出席當晚活動，一同欣賞川劇變臉、美聲合唱、健美體操等文藝表演。

中國駐紐約總領事黃屏在招待會上表示，過去三年大家同心抗疫，只能雲連線、雲團聚；「今天，我們終於歡聚一堂，道一句新年安康。駐紐約總領館永遠是廣大美東僑胞的家，歡迎大家回家團圓。」

黃屏說，2022年美中關係歷經考驗，探索前行；當前，美中關係正處於何去何從的關鍵點，中國國家主席習近平和總統拜登 在過去一年中三次會晤通話，就美中關係以及世界和平發展溝通並達成諸多共識。

「美中關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保美中關係沿著正確航向前行」；黃屏表示，事實一再說明，美中之間脫不了鉤、斷不了鏈，當前面臨的局面不符合兩國和兩國人民的根本利益，「中國駐紐約總領館願與大家共同努力，推動美中關係早日重回健康穩定的發展軌道，更好地造福兩國和世界人民。」