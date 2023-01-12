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議員：拘留所拆除延宕 有利華埠社區抗爭

記者和釗宇／紐約報導

市府11日舉行華埠監獄建案施工更新線上會議，數十名華埠社區代表參加會議；市議員馬泰(Chris Marte)表示，因為拆除施工的許可仍未齊全，預計拆除工作也將延宕，如此將有利社區與市府談判，接受改建監獄的選項。

馬泰此前提出，希望將曼哈頓拘留所舊址翻新，而非拆除現有建築後新建高層監獄；他表示，目前仍就該計畫與市府溝通，同時也努力在社區建立更廣泛的聯盟，爭取更多人理解，「我們的計畫對社區影響最小，支出也最少，應該爭取雙贏的結果。」

他說，市府去年上半年就說要開始拆除，「但現在許可證還沒有拿全，預計還要拖延一段時間；市府的目標是2027年關閉雷克島監獄，只剩下四年，不認為他們能按時建好新監獄；工期拖得越久，市府方案執行的空間就越小，接受我們方案的可能性就更大。」

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山表示，關閉雷克島監獄是前市長白思豪(Bill de Blasio)留下的爛攤子，市長亞當斯(Eric Adams)則是受到左派的壓迫，不得不繼續執行；「我們不會放棄社區訴求，即改建監獄、縮小規模、改成女子監獄，不能允許新建高層監獄，這將是長期的抗爭。」他還提出，工程應盡量把工作機會留在社區。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑表示，華埠有很多全市影響力極大的非營利機構，市府也有不少華裔職員，應該負起責任，在華埠遭遇困難時對市府施加影響，不要推進新建監獄的方案。堅尼路以南居民聯盟(NUBC)共同創辦人李卓勳(Jan Lee)表示，將繼續團結社區力量，爭取對社區影響更小的改建方案；方案符合市議會2019年通過關閉雷克島監獄的法律，也不用重新經過土地利用評估程序。

監獄 華埠 亞當斯

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