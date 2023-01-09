關閉3年 地鐵公廁今首批重開

MTA宣布，9日起在全市重開九個地鐵站內的公廁。(本報檔案照)

新冠疫情 期間，紐約市地鐵站 公廁關閉近三年；大都會運輸署(MTA )近日宣布，9日(周一)起在全市重開九個地鐵站內的公廁，為民眾提供方便。

這是公廁在疫後首度重開，MTA表示，所有重開的公廁已經被重新粉刷和裝修，還配備了新式燈光、感應式水龍頭和乾手機；不過，並非所有公廁都24小時可用，而是在早7時至晚7時開放，中午12時至下午1時還將因為打掃而關閉。

公廁重開的地鐵站包括布朗士區B/D線161街-洋基體育館站(161st Street–Yankee Stadium)和2/5線的東180街站(East 180th Street)，布碌崙(布魯克林)A/C/F線傑街-都會科技(Jay St-Metrotech)站、B/Q線國王高速站(Kings Highway)，曼哈頓4/5/6線14街聯合廣場站(14th Street-Union Square)、B/D/F/M線42街布萊恩公園站(42nd Street-Bryant Park)、A/C線曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)站，皇后區E/F/M/R線傑克森高地-羅斯福大道站(Jackson Heights-Roosevelt Avenue)和森林小丘71街站(Forest Hills-71st Avenue)，法拉盛緬街站未進入第一批重開站點。

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，「疫情服務帶來不少挑戰，但隨著地鐵客流量持續上升，重開部分公共廁所；當乘客需要時，在部分車站可以解決。」

全市472個地鐵站，有69站設有公廁。2020年新冠疫情開始後，關閉所有133間公廁；疫情退潮後，出於預算考慮，MTA並未將恢復公廁作為首要任務，而是注重於恢復地鐵和公車服務；不過，政治和預算終究難與生理需求競爭，地鐵公廁的關閉讓紐約市公廁嚴重缺乏，不少人甚至選擇在地鐵電梯裡小解，迫使MTA近日宣布將在地鐵站電梯內測試一種氣味檢測系統，發現有尿味時會發出警報。