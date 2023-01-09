我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

關閉3年 地鐵公廁今首批重開

記者和釗宇／紐約報導
MTA宣布，9日起在全市重開九個地鐵站內的公廁。(本報檔案照)
MTA宣布，9日起在全市重開九個地鐵站內的公廁。(本報檔案照)

新冠疫情期間，紐約市地鐵站公廁關閉近三年；大都會運輸署(MTA)近日宣布，9日(周一)起在全市重開九個地鐵站內的公廁，為民眾提供方便。

這是公廁在疫後首度重開，MTA表示，所有重開的公廁已經被重新粉刷和裝修，還配備了新式燈光、感應式水龍頭和乾手機；不過，並非所有公廁都24小時可用，而是在早7時至晚7時開放，中午12時至下午1時還將因為打掃而關閉。

公廁重開的地鐵站包括布朗士區B/D線161街-洋基體育館站(161st Street–Yankee Stadium)和2/5線的東180街站(East 180th Street)，布碌崙(布魯克林)A/C/F線傑街-都會科技(Jay St-Metrotech)站、B/Q線國王高速站(Kings Highway)，曼哈頓4/5/6線14街聯合廣場站(14th Street-Union Square)、B/D/F/M線42街布萊恩公園站(42nd Street-Bryant Park)、A/C線曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)站，皇后區E/F/M/R線傑克森高地-羅斯福大道站(Jackson Heights-Roosevelt Avenue)和森林小丘71街站(Forest Hills-71st Avenue)，法拉盛緬街站未進入第一批重開站點。

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，「疫情服務帶來不少挑戰，但隨著地鐵客流量持續上升，重開部分公共廁所；當乘客需要時，在部分車站可以解決。」

全市472個地鐵站，有69站設有公廁。2020年新冠疫情開始後，關閉所有133間公廁；疫情退潮後，出於預算考慮，MTA並未將恢復公廁作為首要任務，而是注重於恢復地鐵和公車服務；不過，政治和預算終究難與生理需求競爭，地鐵公廁的關閉讓紐約市公廁嚴重缺乏，不少人甚至選擇在地鐵電梯裡小解，迫使MTA近日宣布將在地鐵站電梯內測試一種氣味檢測系統，發現有尿味時會發出警報。

當局指，儀器檢測到尿液氣味，將通過電子郵件提醒相關人員，包括清潔工和車站管理人員，而不是等乘客投訴才發現。但該計畫還處於「探索階段」，MTA還沒有選定公司或產品，正式啟動需要等到今年稍晚。紐約不是第一個有此想法的城市。亞特蘭大和波士頓的地鐵系統已經開始測試這種設備。

MTA宣布，9日起在全市重開九個地鐵站內的公廁。(本報檔案照)
MTA宣布，9日起在全市重開九個地鐵站內的公廁。(本報檔案照)

地鐵站 MTA 疫情

上一則

搭公車拒買票 法拉盛男槍指司機

下一則

4000超市商家業者發函州長市長 要求修改保釋法、攻擊店員控重罪

延伸閱讀

金山華埠中央地鐵T線開通 連結白蘭站至Sunndydale站

金山華埠中央地鐵T線開通 連結白蘭站至Sunndydale站
舊金山華埠中央地鐵T線開通 布里德、裴洛西剪綵

舊金山華埠中央地鐵T線開通 布里德、裴洛西剪綵
7號地鐵施工 2至4月部分路段停駛6周末

7號地鐵施工 2至4月部分路段停駛6周末
跨年倒數 MTA公布地鐵火車增班

跨年倒數 MTA公布地鐵火車增班
地鐵借廁所遭拒拉褲子 華婦怨紐約太落後

地鐵借廁所遭拒拉褲子 華婦怨紐約太落後

熱門新聞

華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02

超人氣

更多 >
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物
59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？