「你為何不上班」 華男被訴騷擾租客

馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

華人馬先生6日在「免費法律服務移動中心」求助，指他與姐姐的住所去年接收一名租客 ，因生活習慣不同，租客未住滿一個月，兩人要求其搬離，但收到對方訴訟，稱被二人騷擾，他關心租客為何不工作等言論都被列為證據，之後拒交房租十個月，雖已上庭六次，但都沒說話機會，希望獲得法律援助。

市議員黃敏議辦公室與「免費法律服務移動中心」(New York Legal Assistance Group's Mobile Legal Help Center)合作，6日在友聯街皇后圖書館Mitchell-Linden分館，為民眾解答租客與屋主權利、公共、殘障與醫療福利、身分盜竊、債務管理、消費信貸、移民與離婚等。

居住在法拉盛 73歲的馬先生前來求助，他指，去年3月鄰居家爆發大火，其中一名租客因火災無家可歸，經鄰居介紹，屋主姐姐同意為這名租客提供一間房間，對方願意每月支付約500元房租，並同意，若房東 收回住所，將在一個月前通知。

由於租客的生活作息與他和姐姐不同，馬先生表示，對方租住不到一個月，兩人就要求租客搬離，但隨後收到對方的訴訟，稱被兩人騷擾；他指，這些指控不實，例如他關心租客為何不工作等言論都被列為證據，之後拒繳房租十個月。

已經退休的馬先生指，姐姐才是這棟房子的屋主，他也只是住在同一屋簷下，但對方將兩人均視為房東提告，先前已上庭六次，自己都沒說話機會；他曾找維權組織，但被指損失金額太小，並未提供過多的協助，諮詢律師後，指其無法保證最終結果，並未聘用，當日才向法律服務移動機構求助。