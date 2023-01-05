紐約客談／店門前貼小偷照 不妨試新招

走在華社街頭，一些商舖，尤其是超市門口，常可見商家貼出順手牽羊者的照片，出發點是提醒其他可能有意買東西不付錢的人，照片將被公布於店門前，是否值得為貪小便宜而丟臉。這種作法，就像以往店內常見的警示標語「偷一罰百」等，防君子但難防小人，但最起碼讓業者出了一口怨氣。

華文媒體也常報導商家攔下小偷，或自聘保安人員，這對於膽小怕事的歹徒，或許有效；但若遇上精神異常，或有暴力傾向、族裔仇恨心態者，業者恐得自求多福。畢竟敵暗我明，而且這類歹徒也根本不在乎後果。

記得不久前有議員提供華社小商家大量監控錄影裝備，並鼓勵業者多裝攝像頭，除了嚇阻宵小，也有舉證功用。現在，警方向華人商家介紹的刑事入侵舉報機制，也是建立在這類證據上。

一項曼哈頓 主流商店已行之久的改舉報刑事入侵法律對策，近日在同樣竊案嚴重的華埠 五分局、法拉盛 109分局轄區等地被提出討論，警方也鼓勵商家嘗試。

商家先將順手牽羊者的錄像及照片交給警方，之後由警方經檢察官辦公室向法官申報，依法官命令，商家有權拒絕當事人進入，若歹徒不從，即便沒有犯案，無法控偷竊罪，仍可視為非法入侵而逮捕，並提控刑事罪，業者也省了舉證盜竊的麻煩。當然，最好還是在入口便提醒這類不受歡迎人物，讓他們自覺，非必要不必動用警力。

目前檢方重罪輕控，小罪抓了就放的作法，讓許多人感到氣餒。加上相較竊案，搶劫案更猖獗、更危險。警力的分配運用，仍看居民、商家如何向民選官員、警民會議表達意見。

（紐約客談，每周二至周六見報）