紐約州參議員曲怡文多元團隊亮相 含2華裔

州參議員曲怡文(中)介紹社區辦公室人員。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 第17選區州參議員曲怡文3日向社區介紹其選區辦公室新招募的六名雇員，包括兩名華裔 。曲怡文目前在選區內設立了三個移動辦公室並安排說中文的員工提供服務。曲怡文是布碌崙第一位華裔州參議員，也是州參議會的第一位亞裔 女性議員。她將於4日上午在奧伯尼宣誓就職。

曲怡文選區辦公室現在共有六名雇員，幕僚長張意(Jane Duong)和社區聯絡員邢文晴(Nicole Mann)是華裔。另外四人分別是副幕僚長馬克(Lenny Markh)、日程安排員弗拉塔羅(Ryan Fratello)、選區與溝通總監艾哈邁德(Zunera Ahmed)、以及選民服務西爾柏(Libby Silber)。

曲怡文用「多元化」形容她的選區辦公室，因為現在有說國語、粵語、烏爾都語、俄語和希伯來語的雇員，她還打算招聘說西班牙語與阿拉伯語的工作人員。

據曲怡文介紹，立法、預算、社區服務和選民服務將是任內最重要的四項工作。亞裔社區長期獲得的資金與資源不足，她將在州參議會為亞裔發聲，為亞裔選民爭取更多資源。

曲怡文仍在尋找固定的選區辦公室，但為了及時服務選民，她已選定三個移動辦公室，4日起開始辦公。三處移動辦公室分別位於布碌崙8大道4101號的華策會4樓，每周三上午10時至下午2時；布碌崙86街1743號的新卓越圖書館(New Utrecht Library)，每周四上午10時至下午2時；漢密爾頓堡公園大道(Fort Hamilton Parkway)6802號的麥金利圖書館(McKinley Library)，每周五下午1時至5時。

此外，民眾也可在上午10時至下午5時之間撥打電話號碼(718)333-0311、或發送電郵至[email protected]，與曲怡文辦公室聯絡。