我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」休士頓華女重傷喪命

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

紐約州參議員曲怡文多元團隊亮相 含2華裔

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員曲怡文(中)介紹社區辦公室人員。(記者胡聲橋／攝影)
州參議員曲怡文(中)介紹社區辦公室人員。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙第17選區州參議員曲怡文3日向社區介紹其選區辦公室新招募的六名雇員，包括兩名華裔。曲怡文目前在選區內設立了三個移動辦公室並安排說中文的員工提供服務。曲怡文是布碌崙第一位華裔州參議員，也是州參議會的第一位亞裔女性議員。她將於4日上午在奧伯尼宣誓就職。

曲怡文選區辦公室現在共有六名雇員，幕僚長張意(Jane Duong)和社區聯絡員邢文晴(Nicole Mann)是華裔。另外四人分別是副幕僚長馬克(Lenny Markh)、日程安排員弗拉塔羅(Ryan Fratello)、選區與溝通總監艾哈邁德(Zunera Ahmed)、以及選民服務西爾柏(Libby Silber)。

曲怡文用「多元化」形容她的選區辦公室，因為現在有說國語、粵語、烏爾都語、俄語和希伯來語的雇員，她還打算招聘說西班牙語與阿拉伯語的工作人員。

據曲怡文介紹，立法、預算、社區服務和選民服務將是任內最重要的四項工作。亞裔社區長期獲得的資金與資源不足，她將在州參議會為亞裔發聲，為亞裔選民爭取更多資源。

曲怡文仍在尋找固定的選區辦公室，但為了及時服務選民，她已選定三個移動辦公室，4日起開始辦公。三處移動辦公室分別位於布碌崙8大道4101號的華策會4樓，每周三上午10時至下午2時；布碌崙86街1743號的新卓越圖書館(New Utrecht Library)，每周四上午10時至下午2時；漢密爾頓堡公園大道(Fort Hamilton Parkway)6802號的麥金利圖書館(McKinley Library)，每周五下午1時至5時。

此外，民眾也可在上午10時至下午5時之間撥打電話號碼(718)333-0311、或發送電郵至[email protected]，與曲怡文辦公室聯絡。

亞裔 布碌崙 華裔

上一則

知名旅遊博主搭地鐵遇襲 夫頭破血流送醫

下一則

鄭永佳就職紐約州眾議員：準備好戰鬥

延伸閱讀

鄭永佳今就職 民主黨或再出牌

鄭永佳今就職 民主黨或再出牌
布碌崙地鐵槍手認罪 檢方提32~39年刑期

布碌崙地鐵槍手認罪 檢方提32~39年刑期
自己加薪29% 紐約州議員薪水14.2萬全美最高

自己加薪29% 紐約州議員薪水14.2萬全美最高
紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝

紐約客談／鄭永佳低調就職 華社尷尬慶祝
首席法官提名 霍楚遭指背棄盟友

首席法官提名 霍楚遭指背棄盟友

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41
案件現場。(記者許君達╱攝影)

法拉盛男駕車撞妻 車翻重傷

2022-12-27 15:38
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54
韓團BTS成員J-Hope在時報廣場跨年活動熱唱，上萬觀眾冒雨歡呼。（記者張心／攝影）

紐約時報廣場跨年 BTS現場熱唱 觀眾冒雨提前10小時排隊

2022-12-31 19:35

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成