世報新春嘉年華 周六登場

世界日報新春嘉年華，與社區同慶。(本報檔案照)

世界日報 年度新春嘉年華將於1月7日(周六)、8日，地點在法拉盛 喜來登酒店二樓宴會廳。活動由美國中國信託銀行(CTBC Bank)贊助，現場將有舞台表演、民俗技藝區、年貨購物區、實用資訊分享區以及幸運大抽獎，有多項禮品大獎，本次活動也邀請到華源食品集團贊助多款食品、點心及飲料，將於現場販售，凡消費滿20元就送世界日報2023 年桌曆一個。

迎春節最不能錯過的就是採購年貨，今年世界日報邀請眾多商家，為讀者帶來各式年節商品，如：居家用品、幼兒周邊產品、珠寶玉器、中藥、養身補品等。現場也有多種中國民俗手工藝體驗，嘉年華特別邀請民俗技藝老師現場免費教學，如：兔年中國結、捏氣球、兔年燈籠等，一睹精湛技藝，與家人一同享受手工藝的樂趣，並將作品免費帶回家。

活動也特別邀請到活力四射的青少年街舞表演，及中國傳統服飾現場走秀，還有拉丁舞、JAZZ、少林功夫等表演，為現場增添新年氛圍。

幸運大抽獎，現場參加者皆可免費獲得抽獎卷一張，多項禮品等待試手氣，獎品有如意珠寶贊助的銀兔吊墜以及華人生活館贊助的多功能料理機以及華源食品集團贊助多款食品、點心及飲料等，將好運帶回家。

活動為免費參加，不需提前報名，歡迎通知親朋好友，與世界日報福兔迎祥過好年。喜來登酒店地址為法拉盛39大道135-20號。