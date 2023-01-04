我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」休士頓華女重傷喪命

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

世報新春嘉年華 周六登場

紐約訊
世界日報新春嘉年華，與社區同慶。(本報檔案照)
世界日報新春嘉年華，與社區同慶。(本報檔案照)

世界日報年度新春嘉年華將於1月7日(周六)、8日，地點在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳。活動由美國中國信託銀行(CTBC Bank)贊助，現場將有舞台表演、民俗技藝區、年貨購物區、實用資訊分享區以及幸運大抽獎，有多項禮品大獎，本次活動也邀請到華源食品集團贊助多款食品、點心及飲料，將於現場販售，凡消費滿20元就送世界日報2023年桌曆一個。

迎春節最不能錯過的就是採購年貨，今年世界日報邀請眾多商家，為讀者帶來各式年節商品，如：居家用品、幼兒周邊產品、珠寶玉器、中藥、養身補品等。現場也有多種中國民俗手工藝體驗，嘉年華特別邀請民俗技藝老師現場免費教學，如：兔年中國結、捏氣球、兔年燈籠等，一睹精湛技藝，與家人一同享受手工藝的樂趣，並將作品免費帶回家。

活動也特別邀請到活力四射的青少年街舞表演，及中國傳統服飾現場走秀，還有拉丁舞、JAZZ、少林功夫等表演，為現場增添新年氛圍。

幸運大抽獎，現場參加者皆可免費獲得抽獎卷一張，多項禮品等待試手氣，獎品有如意珠寶贊助的銀兔吊墜以及華人生活館贊助的多功能料理機以及華源食品集團贊助多款食品、點心及飲料等，將好運帶回家。

活動為免費參加，不需提前報名，歡迎通知親朋好友，與世界日報福兔迎祥過好年。喜來登酒店地址為法拉盛39大道135-20號。

活動海報。(主辦單位提供)
活動海報。(主辦單位提供)
中華民國僑務委員會免費贈送「手作玉兔燈籠」，送完為止。(僑委會提供)
中華民國僑務委員會免費贈送「手作玉兔燈籠」，送完為止。(僑委會提供)

世界日報 法拉盛 2023

上一則

庇護客危機再起 亞當斯求助聯邦

下一則

7號地鐵施工 2至4月部分路段停駛6周末

延伸閱讀

紐約市警推阻罪項目…慣犯進店 商家可報警抓人

紐約市警推阻罪項目…慣犯進店 商家可報警抓人
王嘉廉社區醫療中心 法拉盛辦3場招聘會

王嘉廉社區醫療中心 法拉盛辦3場招聘會
護士罷工危機緩 各方拚談判協議

護士罷工危機緩 各方拚談判協議
健信醫保提供一站式綜合醫療服務

健信醫保提供一站式綜合醫療服務
【活動花絮】2023 健保論壇 講座影片已上架YouTube官方頻道

【活動花絮】2023 健保論壇 講座影片已上架YouTube官方頻道

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41
案件現場。(記者許君達╱攝影)

法拉盛男駕車撞妻 車翻重傷

2022-12-27 15:38
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54
韓團BTS成員J-Hope在時報廣場跨年活動熱唱，上萬觀眾冒雨歡呼。（記者張心／攝影）

紐約時報廣場跨年 BTS現場熱唱 觀眾冒雨提前10小時排隊

2022-12-31 19:35

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成