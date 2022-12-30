跨年倒數不限人數 警：維安「銅牆鐵壁」

時報廣場跨年夜活動全面回歸，計將吸引來自世界各地的遊客到場參加，市警也為當天安保做足準備。(記者顏嘉瑩／攝影)

睽違兩年，今年時報廣場 跨年夜活動終於全面回歸。市警反恐部門執行主管(Executive Officer)加魯奇(Joseph Gallucci)29日表示，目前無已知威脅，市警已為跨年夜的安保做足準備，讓民眾安心跨年。

加魯奇表示，目前未收到針對跨年夜的特定威脅，「民眾不需擔心安全問題，可以放心地參加跨年活動。」

受疫情 影響，時報廣場在2020年和2021年跨年夜限制參加人數，加上外國觀光 客已有多年無法到場參加跨年，今年是自2019年以來，時報廣場跨年夜活動首次全面回歸，過去兩年現場人數限制也將取消。今年的跨年人潮，預計將會恢復到疫情前的規模。

加魯奇表示，無論活動有多少人到場，市警均嚴陣以待，實施最高規格的安保；他提醒，往年禁止帶入管制區的大型後背包、行動冰箱、遮陽傘、野餐墊和野餐椅等，今年持續禁止帶入場，擔心特定用品會被當作攻擊武器。進入時報廣場管制區前，市警也將在多個地點設置安檢站，檢查民眾隨身物品。

現場也會有其他設施，像是警犬、防爆破小組、還有卡車停駐在時報廣場四周路口，這些裝滿砂石、耐撞度極高的卡車形成「銅牆鐵壁」，防止車輛衝撞恐襲案。