我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

今年地鐵客流量 疫情以來首破10億人次

記者和釗宇／紐約報導
在洋基體育館站進站的薩拉查(中)，被認定為今年第10億名乘客。(MTA提供)
在洋基體育館站進站的薩拉查(中)，被認定為今年第10億名乘客。(MTA提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)27日宣布，紐約市地鐵今年的客流量達到10億人次，為2019年以來首次，比去年增長2億4000萬人次。

根據大都會運輸署(MTA)的數據，紐約市地鐵2020年和2021年的客流量分別只有6億4000萬人次和7億6000萬人次，今年是疫情後首次恢復到10億人次以上；不過，相比2019年的16億9800人次還有差距，且目前日平均客流量也只有2019年的近六成。

霍楚表示，「我們一直努力提供更加安全、清潔和快捷的地鐵服務，以此讓更多乘客回歸。今年地鐵乘坐人次突破10億次，證明要遊覽紐約市，沒有更好的方式。」

在布朗士區161街洋基體育館站進站的薩拉查(Sasha Salazar)被認定為今年第10億名乘客，MTA贈予她價值100元的OMNY卡、紐約市捷運博物館會員資格以及一幅裝裱的地鐵藝術畫。

紐約市地鐵今年以來的客流量達到10億人次，為2019年以來首次。（記者和釗宇／攝...
紐約市地鐵今年以來的客流量達到10億人次，為2019年以來首次。（記者和釗宇／攝影）

此外，MTA無接觸支付系統OMNY的使用量，今年超過4億2500次，此前MTA推出「幸運13」(Lucky 13)項目、對特定群體提供半價票以及在更多零售店上架OMNY卡，推動OMNY系統的使用。

根據MTA數據，今年截至10月31日，紐約市地鐵客流量相比去年同期增長38.6%，公車客增長13.4%，北線鐵路(Metro-North)增65.9%，長島鐵路增長56.9%；同時，MTA橋隧車流量也增7%。

地鐵 MTA 紐約市

上一則

監督市長公校控制權 家長控黑箱選舉

下一則

全球首家米其林拉麵 登波設分店

延伸閱讀

紐約市偷車案創16年新高 法拉盛增逾7成 華人社區受害最深

紐約市偷車案創16年新高 法拉盛增逾7成 華人社區受害最深
紐約市B肝患者 日落公園華社最多 法拉盛第2

紐約市B肝患者 日落公園華社最多 法拉盛第2
州長簽署薪資透明法 打擊不公

州長簽署薪資透明法 打擊不公
日落公園地鐵濫射案 槍手提認罪

日落公園地鐵濫射案 槍手提認罪
保釋制度造就慣犯？ 亞當斯遭控非法取得法院紀錄

保釋制度造就慣犯？ 亞當斯遭控非法取得法院紀錄

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

2022-12-22 15:12
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了