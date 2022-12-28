今年地鐵客流量 疫情以來首破10億人次

在洋基體育館站進站的薩拉查(中)，被認定為今年第10億名乘客。(MTA提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)27日宣布，紐約市地鐵 今年的客流量達到10億人次，為2019年以來首次，比去年增長2億4000萬人次。

根據大都會運輸署(MTA )的數據，紐約市地鐵2020年和2021年的客流量分別只有6億4000萬人次和7億6000萬人次，今年是疫情後首次恢復到10億人次以上；不過，相比2019年的16億9800人次還有差距，且目前日平均客流量也只有2019年的近六成。

霍楚表示，「我們一直努力提供更加安全、清潔和快捷的地鐵服務，以此讓更多乘客回歸。今年地鐵乘坐人次突破10億次，證明要遊覽紐約市，沒有更好的方式。」

在布朗士區161街洋基體育館站進站的薩拉查(Sasha Salazar)被認定為今年第10億名乘客，MTA贈予她價值100元的OMNY卡、紐約市捷運博物館會員資格以及一幅裝裱的地鐵藝術畫。

紐約市地鐵今年以來的客流量達到10億人次，為2019年以來首次。（記者和釗宇／攝影）

此外，MTA無接觸支付系統OMNY的使用量，今年超過4億2500次，此前MTA推出「幸運13」(Lucky 13)項目、對特定群體提供半價票以及在更多零售店上架OMNY卡，推動OMNY系統的使用。

根據MTA數據，今年截至10月31日，紐約市地鐵客流量相比去年同期增長38.6%，公車客增長13.4%，北線鐵路(Metro-North)增65.9%，長島鐵路增長56.9%；同時，MTA橋隧車流量也增7%。