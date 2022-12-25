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布碌崙華社酒樓生意回歸 外賣店忙翻

記者顏潔恩／紐約報導
華人外賣餐廳面對在平安夜、聖誕節爆滿的訂單，早早就準備好食材和人手應對。(記者顏潔恩／攝影)
華人外賣餐廳面對在平安夜、聖誕節爆滿的訂單，早早就準備好食材和人手應對。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市的新冠疫情取得控制，許多年底節日聚餐恢復，布碌崙(布魯克林)華社酒樓在節前就開始接到不少訂單，業者紛紛表示，已逐漸恢復正常；一向生意興旺的華人外賣餐廳，面對在平安夜、聖誕節爆滿的訂單，早早就準備好食材和人手應對。

過去兩年受到疫情影響，節日季的大型聚餐活動多停滯，今年民眾對疫情不像之前憂慮，酒樓的訂單開始回歸；布碌崙8大道的翠園酒家經理王先生指，聖誕假期有兩個大型公司聚餐預約，共計上百名食客，「基本上恢復得跟疫情之前差不多，肯定比去年好」。

雖然訂單回流，但王先生也說，就規模來看，仍未恢復到以往；他表示，過去一次聚餐可能200、300人，但目前訂單仍都控制在150人或以下，「現在看到大家都對疫情比較放心，還有些從別的地區，甚至遠從外州來的客人。」

位於班森賀的金喜酒家負責人則說，受到通貨膨脹的影響，今年的桌菜約漲幅20%左右，「這個沒有辦法，什麼食材都漲價了」；另外受到冬季風暴影響，天氣冷也讓不少顧客更傾向於買外賣回家聚餐，而今年少了疫情的籠罩，節日的氛圍更濃厚，該餐館早早就接到不少訂單，店內特色餐點如招牌糯米飯、龍蝦伊麵、五香燜鵝的預定相對多。

在布希維克(Bushwick)經營中餐館的林先生說，自疫情起餐館全面轉型只做外賣，生意非常興旺，有時生意甚至比疫情前還好；當地的顧客90%是外族裔，並以非洲裔為主，消費水平不高，所以更傾向於價格親民的中餐外賣。

林先生說，近幾日的天氣也振興一波外賣潮，對此他老早就開始準備，不惜多付加班費安排更多人手，並提前準備好食材，迎接聖誕假期間的訂單。

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