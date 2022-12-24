冬季風暴襲紐約 霍楚：防致命災害…市長亞當斯難覓蹤影

州長霍楚23日下午召開緊急發布會，多次強調這一極端天氣相當「致命」。(州長辦公室提供)

冬季風暴 「艾略特」(Elliot)襲擊美國，紐約市 也面臨狂風、洪水和酷寒的三重威脅；紐約州長霍楚23日下午召開緊急發布會，多次強調這一極端天氣「致命」，全州並於當日早6時進入緊急狀態；市長亞當斯 (Eric Adams)則因碰上休假，難覓蹤影。

霍楚表示，「艾略特」正過境紐約，全州已在23日上午6時進入緊急狀態，目前尚不知警報何時解除，建議民眾在平安夜(24日)和聖誕節(25日)都不要出行。

她在緊急發布會中多次使用「致命的」、「可能會有生命危險」等詞語形容此次極端天氣，認為「艾略特」將帶來暴雪、洪水、強風、酷寒等，希望民眾千萬不可掉以輕心；「呼籲民眾不要在晚上出行，夜晚驟降的溫度會使道路結冰嚴重，請大家做好防護，留在家中、注意安全。」

「艾略特」使皇后區的部分地區在23日遭遇了嚴重的沿海洪水，氣溫也從當日傍晚開始驟降到華氏10度以下，使市區道路形成了嚴重的黑冰現象，造成了全市大範圍的擁堵困境。

與此同時，市長亞當斯並未像年初紐約市面臨冬季風暴時現身五個區主持工作，也未在「艾略特」過境來臨前發布任何市府災害預警。

23日下午由第一副市長格里羅(Lorraine Grillo)主持的冬季風暴會議上，當記者們紛紛提問這場冬季風暴對紐約市造成的影響，例如受傷人數、受損房屋數、擬封路情況、避難所開放等問題時，得到的回覆基本都是「相關單位仍在統計」。

而面對市長亞當斯的動向，格里羅表示亞當斯目前不在紐約市，不願透露亞當斯的具體行程；「他一整天都在和我們開會，了解最新的情況，指導我們工作。」