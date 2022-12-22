低溫警報 聖誕節假期紐約州防天災

州府發布緊急災害預警，聖誕節周末不適合出行。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)21日發布緊急災害預警，全州周四(22日)至周一(26日)將大幅降溫，紐約市 及長島因即將到來的強降雨和颶風也有洪水警報，上州地區可能出現12吋積雪和冰凍現象；提醒飛機、火車、汽車等恐將延誤，建議民眾改期或提前出發過聖誕節 。

根據州府氣象預警，暴雨將在22日晚間抵達紐約市及周邊地區，一直持續至23日，並伴隨每小時50哩的大風；市區氣溫會在23日飆升到華氏60度，但隨著降雨的結束，氣溫又會在24日跌至華氏30度左右，並在平安夜和聖誕節帶來持續的低溫。

州長霍楚發布緊急災害預警，提醒降溫、洪水及大雪。(州長辦公室提供)

紐約市及周邊地區連續兩日約三吋的降雨，會在冷空氣來臨後使路面結冰，24日早上開始妨礙交通。州府呼籲周末有出行計畫者，提前出行，或24日下午再出發，以防道路結冰、火車停運、飛機延誤等情形。

目前，美國航空公司(American Airlines)、聯合航空公司(United Airlines)已經發布美東地區旅行警告，提醒乘客極端天氣帶來的潛在危險，若因此而出現改期和取消，將不會收取費用。但因為中西部地區也會出現大雪，捷藍航空(JetBlue Airways)提醒從紐約往返芝加哥、堪薩斯市、密爾瓦基、明尼蘇達州聖保羅市等地的乘客，密切關注航班變化，若改簽和取消將被收取相應費用。

紐約上州 已發布大風、降雪、冰凍、洪水預警，甚至可能會出現大規模停電和停止供暖現象，州長要求各地政府做好救災準備。