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保釋制度造就慣犯？ 亞當斯遭控非法取得法院紀錄

記者許君達／紐約報導
亞當斯(右)及市警遭指違法取得法院密封逮捕紀錄。(市長辦公室)
亞當斯(右)及市警遭指違法取得法院密封逮捕紀錄。(市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)曾多次抨擊紐約州現行過於寬鬆的保釋制度導致慣犯增加，並舉「十名慣犯累積被捕485次」證明其論點。而近日，有公共律師提出，按規定，這「十名慣犯」的刑事紀錄不應被市長和市警所掌握。亞當斯的行為有非法之嫌。

州法規定，如果指控以對被告有利的形式得到解決，比如撤訴、無罪或降級為違規行為等，則其逮捕紀錄會自動封存。執法機構在有調查需求的情況下可以提請法庭調閱這些信息，但並不是所有人都能輕鬆獲取。指責「十名慣犯」的市長和警局局長，依法並不屬於可以隨意取閱這些案卷的人。

公共辯護人組織布朗士辯護者(Bronx Defenders)和一家私人公司提出這項指控。布朗士辯護者曾在2018年代表350萬名有這種密封紀錄的市民，向紐約市警察局提起訴訟，並在去年贏得一項法庭禁制令，禁止官員在沒有法官命令的情況下，以調查為由獲取這些密封紀錄。市警局還同意指示其人員不向媒體公布這些密封的逮捕信息。然而市長和警察局長近期言行，卻打破了這些禁忌。

本案的原告估計，為了給亞當斯整理出這個十人名單，他的助手與警方至少非法取閱了400多份密封的紀錄。他們稱這市長該次記者會，是個「宣傳噱頭」，侵犯人們的權利，並希望法官對市警局的違規調閱檔案行為判決處分。

紐約市警局否認違反了禁令，表示他們提供給媒體的數據，沒有包含這十個人的姓名或其他個人識別信息。

然而，在「紐約郵報」對於這些慣犯的報導中，至少引用了其中一個人的名字，說他已被逮捕101次。此外，該慣犯的母親也被點名。原告方稱，這進一步損害此人及其家庭成員的隱私。

紐約州密封刑事涉案紀錄的規定始自1976年，從那以後，紐約市警察局已經累積了600多萬份密封紀錄，涉及約350萬人，其中少數族裔占有很高比率。紀錄顯示，該規定的部分初衷是，「逮捕紀錄對非白人有不成比例的不利影響」。

警察 亞當斯 紐約市

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