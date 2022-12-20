地鐵班次擬調整 多條線路搭乘偏低時段減班

因應疫後乘客通勤習慣的改變，MTA計畫近幾年內最大的一次班次調整，並將於明年6月開始執行。(MTA臉書)

因應遠距工作造成的搭乘習慣改變，大都會運輸署(MTA )19日公布地鐵 服務調整計畫，從明年6月開始，縮減部分線路周一和周五的班次，周末則增加部分線路的班次，以更好地適應新的乘客通勤需求。

根據計畫，每周一和周五，1、6、7、E、F、L和Q線會減少班次，紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，乘客在這些日子會比平時多等幾分鐘。此外，A和C線的工作日早高峰時段運行也將略為提前。

而在周末，原本車次較少的G、J和M線會增加一些列車班次，這幾條線路目前的周末等車間隔大約在十分鐘。MTA官員表示，新增班次後，乘客的等車時間能縮短約兩分鐘。

新冠疫情 之後，遠距工作的普及以及休閒活動的恢復，使紐約市民的出行習慣有所改變。根據MTA的統計數據，周一和周五的客流量比平時要低，而周末的客流則有較大的上升。在上周六，有260萬人使用地鐵，客流量恢復到疫情前的77%。

除此之外，根據MTA公布的計畫，華人最常使用的7號線緬街車站樓梯增建工程也將持續到明年。待完工後，車站將新增四座位於緬街西側、羅斯福大道南北兩邊的出入口，地下站廳層也將擴大，還會新增四座從站廳層到站台的樓梯。在2023年初，緬街車站還會新增一個乘客服務中心。