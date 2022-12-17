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紐約客談／牌樓來了 華埠的夢要實現了？

紐約客談

紐約市做為全美甚至全球數一數二的移民城市，擁有廣大的華人人口，但是在遊客如織的曼哈頓華埠，卻從未出現過一個牌樓，社區要求政府興建一個中式牌樓呼聲已久，但卻從來都「只聞樓梯響」。

去年底州長霍楚(Kathy Hochul)在華埠宣布，華埠成為「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)第五輪資金補助十個地區之一，獲得2000萬元投入社區建設，由民代、社區領袖、非營利組織代表和私人機構代表組成的計畫委員會，討論資金流向。

州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)16日到華埠宣布，2000萬在華埠的11項投資項目，其中250萬元，預計在東百老匯與亞倫街(Allen St.)上，花三年完成牌樓。

布碌崙(布魯克林)8大道，2017年在時任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布下興建牌樓，但至今仍未建成，過去60年來，華埠持續表達興建牌樓的意願，除了表揚紀念為紐約市奉獻付出的華裔，也藉此吸引觀光人潮；在疫情開始之後，包括華埠在內的紐約市三個華社，都遭遇疫情重創，其中以觀光產業為主要經濟命脈的華埠受到影響最深，至今法拉盛、8大道都已逐漸復甦，但華埠街頭與疫情前相比，恢復情形仍不及過去一半。

積極支持牌樓項目的東百老匯社區、社團、商家、屋主等相信，興建牌樓後，不光可吸引遊客，更能夠建立居民的信心。

如今興建華埠牌樓的計畫內容由州府宣布，連地址都選好，但這個吵了60幾年的議題，能不能如願完成，且究竟對社區來說，算不算美夢成真，仍有待觀察。

華埠 疫情 紐約市

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