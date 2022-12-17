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紐約州2000萬振興華埠資金 將修廣場、建牌樓

記者張心／紐約報導
羅德里格斯希望11個項目，均能在三年內竣工。(記者張心／攝影)
羅德里格斯希望11個項目，均能在三年內竣工。(記者張心／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)去年底在華埠宣布，撥款2000萬元作為振興華埠資金；州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)16日在華埠宣布將投入資金的11個社區項目，包括興建華埠牌樓、翻修劉錦方場(Kimlau Square)、升級羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)等地標建築，幫助受到疫情重創的華埠，重回歷史文化旅遊中心地位。

去年底霍楚在紐約中華公所，宣布華埠成為「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)第五輪資金補助十個地區之一，撥款2000萬元投入到社區經濟建設，幫助華埠更快從新冠疫情中恢復及復興。

州府16日在亞平會，宣布獲入選，得以分配2000萬振興華埠資金的11個社區項目。...
州府16日在亞平會，宣布獲入選，得以分配2000萬振興華埠資金的11個社區項目。(記者張心／攝影)

羅德里格斯16日在亞洲人平等會辦公室，宣布入選的11個項目，首要重點在街景和公共空間的美化，包括撥款500萬翻修劉錦方場，擴大廣場占地以容納更多的社區活動和遊客；花費400萬元美化從布碌崙(布魯克林)大橋到劉錦方場的柏路(Park Row)；撥款約330萬升級羅斯福公園；耗資約92萬元安裝三幅大型壁畫、30幅小型壁畫和燈光投影藝術；約70萬擴大備受遊客喜愛的「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目。

增加健康和養生相關的商業機會也成為投資重點，具體措施包括花費100萬元，在麥地臣街(Madison St.)60號建立新的社區健康和保健中心；斥資55萬元重新開放史密斯政府樓(Smith Houses)托兒機構；建立100萬元的建築升級基金，幫助小商家和建築物業主進行房屋改造。

由州府撥款的2000萬振興資金中，500萬將用於翻修劉錦方場。圖為示意圖。(州府...
由州府撥款的2000萬振興資金中，500萬將用於翻修劉錦方場。圖為示意圖。(州府提供)

加強華埠社區的文化歷史意義，也是此次撥款的另一重點，社區在過去數十年中引頸期盼的華埠牌樓項目，獲得了250萬元的撥款，初步選址在東百老匯與亞倫街(Allen St.)的「派克街林蔭路」(Pike Street Malls)，備選地點在劉錦方場；投資約35萬元建立亞洲美食烹飪藝術中心(Asian Culinary Arts of New York)，為有志於學習精美中餐的人士提供專業的培訓場所；30萬元創建華埠文化歡迎中心(Chinatown Cultural Welcome Center)，為遊客提供一個快速了解華埠美食、文化、藝術的知識空間。

羅德里格斯透露，所有的項目都預計在三年內完成；「我們不想拖很多年，畢竟經費已經到位，承諾已經做出。」

當天記者會，包括曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員牛毓琳、市議員馬泰(Chris Marte)、市議員高步邇(Gale Brewer)、候任州眾議員李榮恩(Grace Lee)、華埠共同發展機構行政總監陳作舟等到場支持。具體的11項社區項目示意圖，可參考：https://reurl.cc/gQxgGX。

當天會上有多位民選官員與會，前排左起為陳作舟、李文、牛毓琳。後排左起為馬泰、卡范...
當天會上有多位民選官員與會，前排左起為陳作舟、李文、牛毓琳。後排左起為馬泰、卡范納、高步邇和李榮恩。(記者張心／攝影)

華埠 眾議員 疫情

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