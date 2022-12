紐約州2000萬振興華埠資金 將修廣場、建牌樓

羅德里格斯希望11個項目,均能在三年內竣工。(記者張心/攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)去年底在華埠 宣布,撥款2000萬元作為振興華埠資金;州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)16日在華埠宣布將投入資金的11個社區項目,包括興建華埠牌樓、翻修劉錦方場(Kimlau Square)、升級羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)等地標建築,幫助受到疫情 重創的華埠,重回歷史文化旅遊中心地位。

去年底霍楚在紐約中華公所,宣布華埠成為「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative,DRI)第五輪資金補助十個地區之一,撥款2000萬元投入到社區經濟建設,幫助華埠更快從新冠疫情中恢復及復興。

州府16日在亞平會,宣布獲入選,得以分配2000萬振興華埠資金的11個社區項目。(記者張心/攝影)

羅德里格斯16日在亞洲人平等會辦公室,宣布入選的11個項目,首要重點在街景和公共空間的美化,包括撥款500萬翻修劉錦方場,擴大廣場占地以容納更多的社區活動和遊客;花費400萬元美化從布碌崙(布魯克林)大橋到劉錦方場的柏路(Park Row);撥款約330萬升級羅斯福公園;耗資約92萬元安裝三幅大型壁畫、30幅小型壁畫和燈光投影藝術;約70萬擴大備受遊客喜愛的「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目。

增加健康和養生相關的商業機會也成為投資重點,具體措施包括花費100萬元,在麥地臣街(Madison St.)60號建立新的社區健康和保健中心;斥資55萬元重新開放史密斯政府樓(Smith Houses)托兒機構;建立100萬元的建築升級基金,幫助小商家和建築物業主進行房屋改造。

由州府撥款的2000萬振興資金中,500萬將用於翻修劉錦方場。圖為示意圖。(州府提供)

加強華埠社區的文化歷史意義,也是此次撥款的另一重點,社區在過去數十年中引頸期盼的華埠牌樓項目,獲得了250萬元的撥款,初步選址在東百老匯與亞倫街(Allen St.)的「派克街林蔭路」(Pike Street Malls),備選地點在劉錦方場;投資約35萬元建立亞洲美食烹飪藝術中心(Asian Culinary Arts of New York),為有志於學習精美中餐的人士提供專業的培訓場所;30萬元創建華埠文化歡迎中心(Chinatown Cultural Welcome Center),為遊客提供一個快速了解華埠美食、文化、藝術的知識空間。

羅德里格斯透露,所有的項目都預計在三年內完成;「我們不想拖很多年,畢竟經費已經到位,承諾已經做出。」