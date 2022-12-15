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稱對警不公 市警局長要修改紀律條例

記者張晨／紐約報導
希維爾或修改市警紀律條例，稱現行規定明顯對警方不公。(美聯社)
希維爾或修改市警紀律條例，稱現行規定明顯對警方不公。(美聯社)

紐約市警14日發給內部成員的一份郵件備忘錄中，局長希維爾(Keechant Sewell)表示，在翻閱了十幾起對警察懲處「明顯不公平」的執法投訴案件後，她將推翻市警內部法官(Internal Police Judges)和公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)的懲罰性建議，並將很快修改市警紀律條例，放鬆這幾年來因改革帶來的限制。

該備忘錄並未詳細說明將有哪些改變，希維爾暗示和「信息自由法」(Right to Know Act)相關的紀律將放開，該法規定警察在公眾索要信息時需提供名片；根據目前規定，警員若違反該法，將面臨最多十天的紀律處分。

希維爾說，在她上任的第一年，已經在70多起案件中減低或駁回對被訴警員的建議處罰，比最近幾位局長在位時都多；比如警員提供姓名和警徽號，但沒有名片，但仍被處一到兩天的處罰、強制培訓等。

她對其前任局長希爾(Dermot Shea)所建立的紀錄矩陣(Matrix)條例評價中立，但表示或會很快修改。該矩陣是一套關於如何懲處警察違規的冗長指導方針，無論市警內部法官提出什麼建議，或通過談判達成和解，局長仍對處分有最終決定權；如果局長的決定偏離方針，需公開說明原因。

希維爾表示，現行紀律規定在調解內外部衝突有關鍵作用，但不應死板；她會對真正的違紀者採取規章懲處，但也會保護被誤解的警員。「我不希望警員覺得受到不公正對待，而是鼓勵熱心服務與社區合作。」

警察 紐約市

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