帕森學院罷課 教師成功調薪

新學院教師抗議四年未漲工資，在校門外罷課遊行。(取自UAW Local 7902工會推特)

包含著名帕森設計學院(Parsons School of Design)的紐約市 新學院(The New School)教師罷工 宣告勝利，校方不堪自上月中旬迄今都無人上課、家長要提告的壓力，鬆口為教職員工最高漲薪36%。

因不滿四年未漲工資，以帕森設計學院為主的新學院教職員工們，從上月中旬起集體罷工。組織罷工的A.C.T.-U.A.W. Local 7902工會表示，當前的薪資難以跟上通貨膨脹，等於比2018年下降18%；與此同時，新學院的校長邁克布萊德(Dwight A. McBride)的薪酬卻超過哈佛大學校長，教師們拒絕到校上課，每天在校門口示威。

大規模的罷工，多數課程被取消，家長們為此向校方提起訴訟，要求退還學費或是幫助孩子轉校，並要求校長邁克布萊德立刻辭職。

根據美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)，該校2021至2022學年的總學費達到7萬8744元，比前一年上漲7%，有約1萬800名本科生和研究生。

參加罷工的教師們表示，招生 人數一直增加，但學校的開支卻不成比例地用於行政人員的工資，「工會的統計也顯示，新學院的行政開支是全美平均的2.3倍。」

迫於壓力，校方最終答應教師們的漲薪要求。根據新合同，教師的第一年薪水將上調13%，到第五年將增加36%；音樂學院教師的首年薪水就將增加31%。