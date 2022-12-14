帕森學院罷課 教師成功調薪
包含著名帕森設計學院(Parsons School of Design)的紐約市新學院(The New School)教師罷工宣告勝利，校方不堪自上月中旬迄今都無人上課、家長要提告的壓力，鬆口為教職員工最高漲薪36%。
因不滿四年未漲工資，以帕森設計學院為主的新學院教職員工們，從上月中旬起集體罷工。組織罷工的A.C.T.-U.A.W. Local 7902工會表示，當前的薪資難以跟上通貨膨脹，等於比2018年下降18%；與此同時，新學院的校長邁克布萊德(Dwight A. McBride)的薪酬卻超過哈佛大學校長，教師們拒絕到校上課，每天在校門口示威。
大規模的罷工，多數課程被取消，家長們為此向校方提起訴訟，要求退還學費或是幫助孩子轉校，並要求校長邁克布萊德立刻辭職。
根據美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)，該校2021至2022學年的總學費達到7萬8744元，比前一年上漲7%，有約1萬800名本科生和研究生。
參加罷工的教師們表示，招生人數一直增加，但學校的開支卻不成比例地用於行政人員的工資，「工會的統計也顯示，新學院的行政開支是全美平均的2.3倍。」
迫於壓力，校方最終答應教師們的漲薪要求。根據新合同，教師的第一年薪水將上調13%，到第五年將增加36%；音樂學院教師的首年薪水就將增加31%。
工會透露，校方最初給出的合同是每門課每年上調1.5%，被工會拒絕，最終達成目前的臨時協議，「雖然報酬仍難與紐約市同類機構相提並論，但提出的醫療和保險要求都得到滿足。罷工即將結束，老師將回到學生身邊。」
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