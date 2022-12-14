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微信、小紅書買賣貴重品成目標 華人區爆模式搶案

記者牟蘭／紐約報導
三名男子日前刺傷一名華男，欲搶走數萬元現金，恐涉及模式劫案。(市警提供)
三名男子日前刺傷一名華男，欲搶走數萬元現金，恐涉及模式劫案。(市警提供)

皇后區華人社區近期發生多起通過微信、小紅書與華人網站，買賣貴重物品發生的模式劫案，有華女依指定地點到達交易地點後，被他人用胡椒噴霧噴臉，被搶萬元名牌包，也有華男被搶名表，人民幣換匯美元遭搶等；警方指受害人與嫌犯多為華裔。

影音來源：市警提供

最近一起案件發生在12日，根據警方，23歲與29歲的兩名華女，通過小紅書出售價值1萬元名牌包，買家在網上聯繫，約在12日下午5時許在皇后區牙買加莊園189街見面。一男接手名牌包，另兩人在華女身後，用胡椒噴霧噴兩人，之後逃竄，受害人眼睛受輕傷。

類似手法，11月19日下午1時許，一名想要賣勞力士手表的21歲華男，在微信找到買家，相約在194街交易。數名男子向他臉上噴不明物體，搶走名表；23日下午6時許，一名32歲華男以相同方式賣表，被一夥男子在156街搶走手表。

圖為涉案一嫌。(市警提供)
圖為涉案一嫌。(市警提供)

9日晚10時在新鮮草原194街與75大道附近發生的搶案，也恐為模式劫案中的一起，雖然受害華男未指是否與三名嫌犯通過網路相識，但作案手法相似，且受害人說身上逾4萬元現金，是支付大學學費，被警方指「站不住腳」。

市警107分局局長陳建祖表示，近期僅在107分局轄區已有至少六起案件，109與111分局也有類似罪案。歹徒通常結夥作案，戴口罩、穿黑衣，六起案件中使用的武器不同，分別持槍、刀或胡椒噴霧等，監控錄像拍下嫌犯乘坐的車輛也不同，尚不清楚是否為同一團夥所為。

圖為涉案兩嫌。(市警提供)
圖為涉案兩嫌。(市警提供)

警方建議，民眾通過網路買賣物品，可選白天在警局門口交易，保護自身安全；華人遭遇罪案，應及時報警，市警不會詢問受害人的移民身分，也有中文翻譯，呼籲受害人幫警方收集證據，早日破案。

三名華男日前砍傷一名華男九刀，欲搶走對方數萬元現金，恐為疑似模式劫案的一起。(市...
三名華男日前砍傷一名華男九刀，欲搶走對方數萬元現金，恐為疑似模式劫案的一起。(市警提供)
圖為涉案車輛。(市警提供)
圖為涉案車輛。(市警提供)

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