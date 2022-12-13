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紐約地鐵維安 車廂已裝400攝像頭

記者和釗宇／紐約報導
市長在地鐵增派警員維持治安。(警方提供)
市長在地鐵增派警員維持治安。(警方提供)

今年以來紐約地鐵惡性犯罪頻發，市議會公共安全委員會(Committee on Public Safety)和交通委員會(Committee on Transportation)12日舉行公聽會，審查大都會運輸署(MTA)和紐約市警局(NYPD)地鐵安全部署；MTA表示，目前已經在地鐵車廂內安裝大約400個攝像頭，每月支出100萬元聘請私人保全打擊逃票，車票收入已有所增長。

市長在地鐵增派警員維持治安。(警方提供)
市長在地鐵增派警員維持治安。(警方提供)

數據顯示，目前紐約市地鐵的客流量只恢復到疫情前的65%，而今年截至10月的地鐵犯罪數量比去年同期大增40%；根據MTA此前的調查，乘客的最大擔憂是公共安全，因為今年已經發生多起惡性案件，包括布碌崙地鐵槍擊案、華裔民眾高慧民(Michelle Go)被推入鐵軌等；市長亞當斯(Eric Adams)上月也宣布，在地鐵增派1000名警員維持治安。

市議會12日舉行公聽會，審查大都會運輸署和紐約市警局在地鐵安全方面的部署。（記者...
市議會12日舉行公聽會，審查大都會運輸署和紐約市警局在地鐵安全方面的部署。（記者和釗宇／攝影）

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布在全市6400節地鐵車廂內安裝監控攝像頭，預計每月安裝200個，2025年之前全部裝完；MTA紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)12日表示，目前已有約400節車廂安裝攝像頭，完成後所有地鐵車廂和公車都將有攝像頭。

市捷運局局長戴維表示，目前已有約400節車廂安裝攝像頭。（記者和釗宇／攝影）
市捷運局局長戴維表示，目前已有約400節車廂安裝攝像頭。（記者和釗宇／攝影）

戴維表示，除市警增加人手外，MTA每月支出100萬元聘請私人保全打擊逃票，戴維表示此舉已見成效，車票收入已有所增長；此前MTA董事會表示目前每月車票收入比以往增加10萬元，有市議員質疑浪費公帑，入不敷出，認為這筆經費應用在增加員工做同樣的工作，但戴維表示，「這是明智的投資，會暫時保持，直到逃票損失持續好轉。」

戴維表示，MTA每月支出100萬元聘請私人保全打擊逃票。（記者和釗宇／攝影）
戴維表示，MTA每月支出100萬元聘請私人保全打擊逃票。（記者和釗宇／攝影）

市議會12日舉行公聽會，審查大都會運輸署和紐約市警局在地鐵安全方面的部署。（記者...
市議會12日舉行公聽會，審查大都會運輸署和紐約市警局在地鐵安全方面的部署。（記者和釗宇／攝影）

MTA今年秋季開始部署私人保全打擊逃票，保全沒有逮捕和罰款的權力，如果發現逃票，會通知市警執法；戴維表示，目前MTA已聘用200名私人保全；市警捷運局代局長坎普(Michael Kemper)表示，如果逃票風氣再不遏制，就會無法無天。

市長在地鐵增派警員維持治安。(警方提供)
市長在地鐵增派警員維持治安。(警方提供)

為防止乘客被推入軌道，MTA此前已經在三個車站月台測試安裝隔檔門；戴維表示，「安裝隔擋門其實很複雜，因為每個站的結構不同，而且要和信號系統結合，目前仍在評估，暫無擴大計畫。」

地鐵 MTA 紐約市

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