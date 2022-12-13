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紐約擬禁餐館主動給外賣一次性餐具 消費者關心方便性

記者和釗宇／紐約報導
基於環保與預算，市議會就餐館外賣提供的一次性餐具提出法案。(記者和釗宇／攝影)
基於環保與預算，市議會就餐館外賣提供的一次性餐具提出法案。(記者和釗宇／攝影)

市議會日前提案，擬禁止餐館為外賣單，主動提供一次性餐具和紙巾，除非顧客主動要求；市議會消費者和工人保護委員會(Committee on Consumer and Worker Protection)12日就該提案舉行公聽會，當局表示支持，華人餐飲業者也認為此舉有利降低成本，一次性餐具業者則憂慮營收降大幅下降。

這項名為「忽略一次性餐具」(Skip the Stuff)的提案由市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)提出，除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供一次性塑膠餐具、醬料和餐巾紙，意在減少民眾對一次性餐具的依賴，保護環境；業者首次違規將被罰100元，一年內第二次和第三次違規將分別被罰200元和300元；該提案已獲得30名市議員連署支持。

市議會舉行公聽會，審議餐館外賣禁主動提供一次性餐具提案。(記者和釗宇／攝影)
市議會舉行公聽會，審議餐館外賣禁主動提供一次性餐具提案。(記者和釗宇／攝影)

紐約市每年至少花費4200萬元處理一次性餐具和容器垃圾，而且疫情以來外賣大量增加，更加劇了垃圾處理的負擔；范拉斯表示，「這項提案將把處理垃圾的資金返還給小商業者，也有助於減碳，讓紐約市發展更可持續；我們必須團結，讓城市清潔，不僅為自己，也是為後代。」

市衛生局和市消費者工人保護局的代表在公聽會表示支持這項提案，該提案同時獲得紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)等餐飲界的支持。華埠「老正興」餐館老闆朱太表示，如果提案通過，對餐館來說是好事，有助於降低成本，「現在所有材料都漲價，如果外賣不再需要一次性餐具，一個月可以節省數百元支出。」

不過她也表示，這也會給餐館帶來額外的壓力，因為接外賣電話的員工要詢問客人是否需餐具；華埠「張亮麻辣燙」老闆申先生也表示，如果生意不忙，核對餐具要求沒什麼，但如果外賣生意太好，每一單都需要核對就會浪費時間，「這樣會降低效率，對我們和對客人來說都多一個詢問步驟。」

但對於一次性餐具業者來說，這項提案無疑是壞消息；蘇記餐具批發公司老闆黃先生表示，餐館的一次性餐具生意占該公司營收約三分之一，影響很大。

限制餐廳外賣的一次性餐具法案，餐飲業者認為有助減少成本。(記者和釗宇／攝影)
限制餐廳外賣的一次性餐具法案，餐飲業者認為有助減少成本。(記者和釗宇／攝影)

消費者則更關心方便性，希望提案通過後能加緊宣傳，讓民眾周知；在華爾街工作的劉小姐表示，如果是在家點外賣，沒有餐具不要緊，但上班族經常是在公司點外賣，「如果提案通過，點外賣忘了要餐具，就尷尬了。」

根據提案內容，提案簽署成法後六個月才會生效，市消費者和工人保護局和清潔局期間將進行宣傳，對業者進行培訓，同時在社交媒體和電視投放廣告；朱太則表示，她會在餐館門口張貼告示，讓顧客周知。

紐約市 營收 華埠

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