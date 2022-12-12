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上訴法院首席法官提名 翁家駒遭抵制 「判例偏警檢，不可接受」

記者鄭怡嫣／紐約報導
翁家駒。(取自紐約司法系統官網)
翁家駒。(取自紐約司法系統官網)

紐約州最高司法機構、州上訴法院首席法官職位空缺，州長霍楚(Kathy Hochul)需在12月底前，從包括華裔法官翁家駒(Jeffrey K. Oing)在內的七名候選人中，提名繼任者。翁家駒等三名法官近日遭進步派法律聯盟抵制，被評為「不可接受」(unacceptable)。

州上訴法院共由七名法官組成，首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)在今夏宣布退休後，州長霍楚需在24日前，從州法官提名委員會列出的七名候選人中提名一人。該職位任期14年，提名後須經州參議會投票通過。

紐約州律師協會、紐約亞裔律師協會(AABANY)等，依例對所有人選進行評估。關心候選人政見、由多個進步派團體組成的大聯盟「紐約人應得的法庭」(The Court New York Deserves)，則將包括翁家駒在內的三名候選人評級為「不可接受」，表示經過研究分析，認為他們更傾向為諸如警檢方、企業、房東等團體作出有利裁決，而非站在刑事犯、租戶及勞工等弱勢人群這邊。

圖為翁家駒(右)多年前主持紐約亞裔律師協會新職員宣誓。(本報檔案照)
圖為翁家駒(右)多年前主持紐約亞裔律師協會新職員宣誓。(本報檔案照)

聯盟舉例，一次刑事判決中，翁家駒反對多數裁決及法醫反對針對嫌犯家人調查DNA，認為侵犯隱私的說詞純屬假設；在另一起案件中，他同樣反對多數裁決，拒絕同意為一名認罪謀殺未遂的智力障礙男子減刑14年。

該聯盟的代表指，自名單出爐以來，已與20多名州參議員會面，議員們對於聯盟的評估結果表現出「壓倒性」的接受。據悉，在霍楚提名後，首席法官人選至少需得到州參議會32張贊成票，明年州參議會預計將有41或42位民主黨人。屆時，若霍楚提名三位被評級「不可接受」的候選人之一，預計將難與由進步派主導的參議會達成共識。

58歲的翁家駒，四歲由香港移民美國，父親為餐館廚師，母親在衣廠做工。他在曼哈頓華埠成長，先後畢業於哥倫比亞大學英文系和紐約大學法學院，曾任執業律師及在新州高等法院工作。2003年，他被任命為曼哈頓民事法院法官，2009年獲任督導法官和執行高等法院法官，2010年經選舉成為紐約州高等法院法官，2017年獲時任州長葛謨(Andrew Cuomo)提名，成為紐約州高等法院第一上訴庭法官。

提名 紐約州 霍楚

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