世界人權日 留學生集會籲拒絕遺忘

許多因中國敏感社會事件而被制裁的牽頭者生平，以中英文貼在廣場的噴泉池旁。(記者顏嘉瑩／攝影)

為響應「世界人權日」，數十名中國留學生 10日在曼哈頓華盛頓廣場公園，抗議中國政府對女權、重要社會事件吹哨人，以及在疫情 風控期間富士康勞工 的壓迫；發起人表示，能在相對自由的環境中，盡一己之力，為飽受不公者發聲，與有榮焉。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

集會當日，人們以「拒絕遺忘」為主題，將許多因中國敏感社會事件，而被制裁的牽頭者姓名排寫成行，並把他們生平簡介以中英文的形式貼在廣場正中央的噴泉池旁；其中包括中國調查記者黃雪琴(Sophia Huang Xueqin)、勞工維權人士王建兵，以及新冠疫情「吹哨者」的已故眼科醫生李文亮。

發起人之一的陳曉芳說，「聲援集會沒有組織頭銜，只是一群心繫祖國的中國留學生，希望領導者能以開放、平等的態度面對不同的聲音，而不是一味的打壓。」

她表示，提到中國人權，一般人總會想到那些政治訴求很強的海外民運，真正實實在在每天發生在中國的血汗工廠和女性處境，比如鐵鍊女、唐山女等卻少有人關注和發聲。

「我們手上的iPhone手機都是在富士康這樣的血汗工廠組裝的，工人的處境究竟有多慘幾乎無人知曉」；陳曉芳說，「感染工人被禁錮在宿舍中，得不到藥物和醫治，甚至沒有人道的三餐供應」。

另一名發起人王越也表示，該工廠自十月以來就推行不顧人道的「閉環管理」，禁止工人離開廠區；但儘管如此，還是爆發了疫情，但廠方只顧封鎖和保持生產，無視工人的基本人權和勞工權。