美國繁榮華埠總會 明年3場新春慶祝

美國繁榮華埠總會將於2023年，舉辦三場活動迎新春並慶祝亞太裔傳統月。(記者張心／攝影)

美國繁榮華埠 總會10日於曼哈頓華埠召開新聞發布會，宣布將於2023年，在曼哈頓華埠及中城，各舉辦三場新春及亞太裔傳統月慶祝活動；其中在1月22日(周日)大年初一的炮竹文化節，將會恢復至疫情 前規模，點燃100萬發炮竹。

美國繁榮華埠總會將於2023年，舉辦三場活動迎新春並慶祝亞太裔傳統月。(記者張心／攝影)

美國繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，1月22日中午12時將舉辦「紐約第25屆新春慶祝大年初一炮竹文化節」，地點在華埠格蘭街(Grand St.)的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)；2月12日(周日)下午1時至3時30分舉辦「紐約第25屆新春愛心大遊行文化節」，地點在華埠；5月21日(周日)下午12時將舉辦「第二屆亞太裔傳統文化大遊行」，在曼哈頓中城第六大道44街至55街舉行。

在歷經三年疫情，每年都會在大年初一舉辦的炮竹文化節，在今年將會恢復至疫情前規模；田士銳表示，預計將點燃100萬發炮竹，比疫情期間的40萬發還多出一倍多。

田士銳也說，該會今年邀請到紐約市長辦公室合作，並聯合各亞裔 社區代表組織參與，攜手慶祝傳統農曆年和亞太裔傳統月。