世報健康論壇 疫後實體重啟

「2023健保論壇」由世報與州健保市場共同舉辦，為民眾帶來健保資訊，左三起為李麗、劉醇逸、理查茲、張宗智、陳敏敏與金兌錫等。(記者呂賢修／攝影)

世界日報攜手紐約州健保 市場，於10日在皇后區法拉盛舉行「2023健保論壇」，邀請州健保市場華裔代表陳敏敏與專家，講解健保變化與紅藍卡計畫福利等，更有內科醫生講解「冬季保健」，建議民眾從飲食與生活作息保持健康，有需者可接種流感疫苗 與新冠加強針，增強免疫力，應對三重呼吸系統病毒感染高峰。

「2023健保論壇」由世報與州健保市場共同舉辦，亞美醫師協會及聯合健康保險贊助，邀請王嘉廉醫療中心與紐約長老會皇后醫院等16個醫療機構、市府代表與非營利機構等設攤位提供資訊，民眾可在現場測血壓等健康篩檢，還可免費接種流感與二價加強針，吸引約400人參加。

本次論壇舉辦多個話題講座，陳敏敏帶來「透過紐約州健保市場取得醫療保險 及福利」，市長移民事務辦公室社區專員李麗帶來「了解您的權利」，亞洲人平等會社區服務部健康保險導航專員歐小姐講解「2023紅藍卡計畫福利知多少」與聯合健保全美亞裔市場副總裁羅光甸帶來「如何選擇適合您的醫保」等。

世界日報社長張宗智表示，世報對自己期許不止是媒體，還是社區促進者與協調者，此次請到健保與醫療的專家，講解相關問題，豐富市民的資訊；州參議員劉醇逸與州眾議員金兌錫說，健保與長照話題在民眾生活中至關重要，愈來愈多的健保公司在華社設立分部，感謝世報帶來相關信息。

「2023健保論壇」由世報與州健保市場共同舉辦，為民眾帶來健保資訊，左三起為李麗、劉醇逸、理查茲、張宗智、陳敏敏與金兌錫等。(記者牟蘭／攝影)

皇后區區長理查茲理查茲(Donovan Richards)表示，皇后區受到疫情影響嚴重，疫後更衍伸出大量心理健康問題，該辦公室投資200萬元，帶來遠程心理諮商計畫，對所有民眾免費開放，提供多語言服務，歡迎民眾諮詢。

「2023健保論壇」吸引約400人參加。(記者牟蘭／攝影)

陳敏敏表示，紐約居民即日起可投保符合資格醫療保險計畫」(Qualified Health Plan)，州府將根據申請者年齡、收入與其他因素，決定投保人適合保險的資格，可一站式購買有補助與無補助的醫保，呼籲民眾在本月15日(周四)前續保，避免出現承保缺口，有需者可電(855)355-5777詢問。

「2023健保論壇」由世報與州健保市場共同舉辦，為民眾帶來健保資訊，左五起為李麗、劉醇逸、理查茲、張宗智、陳敏敏與金兌錫等。(記者牟蘭／攝影)

亞美醫師協會的內科醫生張清表示，冬季疾病高發，今年的流感季提前，9月就有患者感染，近期呼吸道融合病毒(RSV)與新冠病例也增加；她指，若出現免疫力下降，會出現腹瀉、莫名發熱、傷口難癒合與易疲勞等症狀，呼籲民眾通過健康飲食、充足睡眠與接種疫苗等增強免疫力，避免染疫。