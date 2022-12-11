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華女車禍捲車底需截肢 溫州同鄉捐贈逾4萬元

記者牟蘭／紐約報導
溫州同鄉會為鄭女士募集3萬2195元的善款，10日交由她的家人。左四起為林敏芝、吳洪光、鄭女士父親與女兒。(林敏芝提供)
溫州同鄉會為鄭女士募集3萬2195元的善款，10日交由她的家人。左四起為林敏芝、吳洪光、鄭女士父親與女兒。(林敏芝提供)

家住布碌崙(布魯克林)的單親媽媽鄭女士，日前追趕公車時，右腿意外捲入車底，送醫急救因傷口感染，需截肢切除膝蓋以下小腿；她的女兒在上州攻讀醫學院，還需三年才能完成學業，突如其來的變故讓本就拮据的經濟雪上加霜，紐約溫州同鄉會等社團籌款逾4萬元，10日將部分善款轉交其家人。

溫州同鄉會會長吳洪光與總幹事林敏芝表示，得知鄭女士的遭遇後，兩人日前到醫院探望，得知因其傷口感染惡化，要動手術切除膝蓋以下的小腿，當時她的右腿須連結全天運作儀器，吸取截肢後殘留物，當事人身體承受痛苦。

林敏芝表示，鄭女士是單親媽媽，2014年攜女兒從中國溫州市東門移民來美，通過經營小吃車彌補家用，她的女兒成績優秀，已在上州攻讀醫學院三年，還有三年才能完成學業；她指，醫學院學費高昂，面對突如其來的意外，讓一家人的經濟更為拮据。

對於鄭女士的遭遇，林敏芝說，溫州同鄉會為她募集善款，籌得共3萬2195元的善款，當日親手交給傷者的父親與女兒，盼望她重拾信心，早日走出陰霾；溫州工商總會則籌得1萬多元善款，將於下周由該會副會長黃曉丹，送給傷者。

根據此前報導，鄭女士於上月14日晚10時左右，追趕沿布碌崙5大道南向行駛公車，司機在55街轉彎時沒注意到她，使其右腿卡在輪胎間被捲入車底，她在劇烈疼痛中失去意識；經搶救，鄭女士雖挽回性命，但右腿在小腿以下的肌肉被切除，目前仍在醫院接受治療。

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