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全美1/4信用報告錯很大 加劇種族不公

記者張心／紐約報導
根據紐約州統計，26%的有色人種信用報告存在錯誤，譬如名字拼寫、名字濫用。(美聯社)
根據紐約州統計，26%的有色人種信用報告存在錯誤，譬如名字拼寫、名字濫用。(美聯社)

根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)報告，全美四分之一消費者的信用報告存在「重大錯誤」，而這種「金融混亂」因為疫情而更加嚴重，加劇了種族歧視和收入差距不平等；紐約州檢察長辦公室建議民眾，勤查自己的信用帳戶。

李羅莎表示，漏洞百出的信用報告阻礙了民眾的正常生活。(截自視訊會議)
李羅莎表示，漏洞百出的信用報告阻礙了民眾的正常生活。(截自視訊會議)

州眾議會日前召開公聽會，審查紐約州信用報告系統準確性，並討論如何提升系統的有效性；州眾議會消費者事務和保護委員會(Committee on Consumer Affairs and Protection)主席李羅莎(Nily Rozic)表示，由於信用系統的「失敗」，對消費者造成了重大傷害。

她舉例，漏洞百出的信用報告阻礙了民眾的正常生活，在醫療、買車、購房、保險、貸款等各方面都受到影響，且影響深遠；李羅莎說，「移民、低收入人群、有色人種是最大的受害者」。

根據紐約州2021年消費者報告(2021 Consumer Report)，26%的有色人種信用報告存在錯誤，譬如名字拼寫、名字濫用等，「造成了種族和階級歧視，阻礙他們獲得更好的生活機會。」

安格魯建議消費者應該每日檢查自己的信用帳戶。(截自視訊會議)
安格魯建議消費者應該每日檢查自己的信用帳戶。(截自視訊會議)

紐約州檢察長辦公室負責經濟正義的首席副檢察長安格魯(Christopher D'Angelo)對此表示贊同，承認該辦公室每年會收到數千通投訴，發現使用消費者信用評分的有色人種，通常會獲得較低的評分和更多的錯誤；「我們已經和全國性信用報告公司達成協議，要求引入更多資源調查爭議，但不得不承認，想達到準確和公平需要聯邦介入，徹底改革現有的信用評分系統。」

州眾議會日前召開公聽會，審查紐約州信用報告系統準確性。(截自視訊會議)
州眾議會日前召開公聽會，審查紐約州信用報告系統準確性。(截自視訊會議)

他坦承目前錯誤的書面報告很多，在阻止假信息流通之前，檢察長辦公室建議消費者應該每日檢查自己的信用帳戶，當發現問題時，立即向紐約州檢察長辦公室提出投訴，該辦公室在收到反饋後，將會和信用報告公司聯繫。投訴網址為https://reurl.cc/QWVKOo。

紐約州 種族歧視 低收入

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