州眾議會19日公聽 邀鄭永佳說明

白彼得和鄭永佳(右)競選時出席辯論會。(本報檔案照)

在州眾議會占絕對多數的民主黨 此前表示，剛勝選的布碌崙 (布魯克林)第49區州眾議員的共和黨華裔鄭永佳(Lester Chang)不符合當選者的住址要求，擬在明年初表決取消其議員資格；州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)已致信鄭永佳，表示將於19日早9時30分就此事舉行公聽。

民主黨人表示，鄭永佳曾在去年的選舉中在曼哈頓投票 ，目前仍未拿出其滿足布碌崙住址要求的證據，但鄭永佳聲稱他和母親住在布碌崙中木(Midwood)；紐約郵報報導，司法委員會在信中表示，「此前已有報導以及消息顯示，你選舉前並未在布碌崙住滿12個月，因此不算布碌崙居民。」

民主黨籍州眾議會司法委員會成員阿比納提(Thomas Abinanti)6日表示，對此事進行調查是恰當的，「在嚴肅指控已經出現的情況下，州議會有責任審查其成員的議員資格；鑑於事實，我們很顯然有責任審查這些指控，向已經提出要求的議長做出匯報。」

鄭永佳在上月的普選中以48.6%對47.7%的得票率戰勝已經在該選區任職30多年的民主黨人白彼得(Peter Abbate)，目前為止，他未確認是否將出席州議會公聽；不過，鄭永佳的發言人歐萊利(Bill O'Reilly)此前表示，「如果州議會否定鄭永佳的議員資格，這是對亞裔和其他支持者的響亮耳光。」

如果州眾議會投票否決鄭永佳的議員資格，州長霍楚(Kathy Hochul)就須宣布舉行特別選舉遞補該席；州眾議長希士提(Carl Heastie)發言人衛蘭(Michael Whyland)表示，「公聽會上，鄭永佳有機會對這些疑問做出回應，並出示任何能讓他滿足州憲法規定的議員資格的證據。」