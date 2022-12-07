報告：疫情重創紐約人薪資收入

紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)6日發布2020年市民收入與所得稅數據報告，顯示受新冠疫情 影響，市民2020年總體收入雖因失業金 猛增而有所增長，但總工資收入大幅減少約200億元；同時，由於股市走高，富人的收入增加，中低階層收入變化不大。

根據報告，2020年報稅 人數比2019年增長7.5%，共報稅超過410萬份；不過，收入在7萬5000元以上的市民報稅人數減少2萬2000人，降幅5.7%，收入低於7萬5000元的報稅人數增加24萬8000人，增幅9.5%；總體來看，總稅負從2019年的120億元增至125億元，增幅4%。

市民總收入從2019年的3800億元增至2020年的3910億元，增幅2.8%；不過，這項數據包含工資、資本利得、股息利息收入和失業金；若不算失業金，總工資收入2020年比2019年劇減7.8%，股息利息收入則大減29.6%；相比之下，2020年失業金總收入則大增223億元，資本利得增加144億元。

2020年首波疫情造成紐約市就業崗位大幅減少，市民總體工資收入比2019年少超過200億元；其中，收入在5萬元以下者工資降幅最大，達20.1%；除收入在22萬元以上的高收入者工資增加外，其餘收入居間市民的工資都減少；不過，失業金大幅增長彌補了工資下降，約70%失業金發給收入5萬元以下者，若無失業金，這部分民眾的總收入降幅可能達到25%。

雖然底層工資減少，股市的飆升卻讓富人收入和人數增加；報告顯示，收入前1%、年薪高於72萬者2020年資本利得收入猛增140億元，增幅達36.5%；這也導致市民平均收入與中位數的差距拉大，收入排在前1%的富豪收入占全體市民收入的占比，從2019年的35.4%增至38.7%，而收入排在後50%的市民收入占比則變化不大。