共和黨國會眾議員瑪麗奧：MTA像無底黑洞 州長選後變臉支持漲價 

國會眾議員瑪麗奧(左)和州眾議員譚杜喜反對MTA漲價。(瑪麗奧辦公室提供)

史泰登島及南布碌崙(布魯克林)選區的共和黨籍國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)和州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)，5日猛烈抨擊大都會運輸署(MTA )調漲車票、過路費的計畫，並呼籲州府通過停止浪費性支出的法案，來控制MTA像黑洞一樣無底的開支。

瑪麗奧當日在布碌崙貝瑞吉77街地鐵站前表示，因為各級政府給予MTA的大量撥款，州長霍楚 (Kathy Hochul)曾在去年11月表示，2023年和2024年不會考慮票價調漲的問題。然而，11月選舉結束後幾周，州長霍楚又開始說有必要提高票價。瑪麗奧說，這是沒有道理的。

瑪麗奧還抨擊「MTA是一個黑洞，不斷地索要越來越多的資金」。她對霍楚和MTA發問：給MTA的資金到什麼程度才算夠了，能在不給選民添麻煩的情況下提供所有的服務？瑪麗奧敦促霍楚審視MTA及其收支項目管理不善的問題，不當的支出以及逃票導致鉅額虧損等問題，而不是繼續往MTA這個黑洞裡扔錢。

瑪麗奧還說，她已經在國會提案，目的就是審計MTA收到的每一分錢。紐約州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)在2019年發布的一份報告中，就詳細說明MTA因內部嚴重的管理不善，導致項目延誤和大量的資金浪費。

州眾議員譚杜喜說，紐約州應優先照顧的應該是納稅人，但實際上，州府的錢卻沒有花在納稅人身上。看看州府、議會通過的法案和預算，數億元用於無證客及他們的醫療保健。反觀納稅人，他們為納稅人做了什麼？