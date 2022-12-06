紐約州高速路EZpass擬漲價 2024、2027各漲5% 明年先公聽

紐約州高速公路管理局擬從2024年1月1日起對所有E-ZPass用戶漲價5%，2027月再漲5%。(美聯社)

紐約州 高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)董事會5日投票啟動紐約州高速公路費用漲價進程，擬從2024年1月1日起對所有「快易通」(E-ZPass )用戶漲價5%，2027月再漲5%，無E-ZPass的用戶或將漲75%；如果實施，這將是E-ZPass自2010年以來首次全面性漲價，管理局將在明年1月對此計畫舉行公聽，最終定案。

為鼓勵更多民眾使用紐約州E-ZPass，高速公路管理局擬對所有外州E-ZPass和沒有E-ZPass的用戶漲價75%；此外，高速公路管理局還計畫將葛謨大橋(Mario Cuomo Bridge)的過路費從2024年至2027年每年上漲50分，屆時過路費將從現在的5.75元漲至7.75元。

目前高速公路管理局共管理從紐約市到伊利湖的570哩高速公路和橋梁；自2020年11月起，所有高速公路收費已經採用電子化的無現金收費系統，沒有註冊E-ZPass的車輛將郵寄帳單；和大都會運輸署(MTA)不同，高速公路管理局沒有接收任何州府、聯邦政府和地方政府的撥款來支撐運營，僅依靠過路費營收 。

在5日的會議中，高速公路管理局財務長霍華德(Matt Howard)表示，計畫漲價主要因為未來營收可能將不如此前預期，2020年因新冠疫情導致營收減少1億2500萬元；而且紐約州道路基礎設施年久失修，75%的橋梁使用年限已經超過60年，維護成本增加，要完成目前的維護項目還需4億7000萬元。

5日的投票只是漲價計畫的第一步；高速公路管理局董事會將於明年1月23日對漲價方案舉行公聽，民眾可發電郵至[email protected]提交意見，公聽會將宣讀所有公眾評議；經過評估，最終方案將於明年內定案。

不過，即便漲價方案最終實施，紐約州仍將是全美高速公路過路費最低的州之一，平均每哩的過路費不到5分；相比之下俄亥俄州高速公路為每哩6分，新澤西為11分，賓州為14分。