紐約客談／MTA又「哭窮」 看州長如何接招

大都會運輸署(MTA )再次「哭窮」，要求州府增加撥款，否則明年將漲價。一邊是納稅人、一邊是乘客，加上針對駕駛的曼哈頓堵車費，選舉剛過，民主黨得票難看，州長、議員將如何接招，後續可再觀察。

MTA一般每兩年調漲4％，但由於疫期乘客大量流失，為吸引更多人搭乘，2019年至今未漲價，僅去年調漲了橋梁隧道費。但因長期虧損，加上工會要求加薪的勢力強大，當局又喜歡當散財童子，提供低收入乘客各種優惠等，每次漲價，都被攻擊是個「無底洞」，加上近期地鐵 犯罪猖獗、因逃票造成的虧損嚴重，自然罵聲四起。

雖然聯邦政府疫期已向MTA注資150億元，根據州主計長近期報告，紐約市公共運輸客流量只有疫情 前的六成；到2026年，車票收入預計將增加到MTA運營預算的32%，MTA若想將營收水平恢復至疫情之前，地鐵和公車票價至少需上漲79分，漲至3.54元，比目前票價高29%。

而MTA目前的方案為明年漲5.5％，2025年再漲4％，距離估計的29%，明顯仍有差距，屆時可能需靠曼哈頓下城堵車費，才有可能彌補，那又是對另一群人，即車主、司機等，除橋梁、隧道費外，再剝一層皮。加上納稅人的貼補，可說「人人有分」。

其實MTA今年初已提出漲價計畫，但今年是選舉年，州長當時增加撥款，推延該提案。根據民間機構估計，2026年年中，地鐵、公車搭乘率僅可能恢復至疫情前的73％，加上漲價不利吸引乘客回流，凸顯此舉可行度不高，除非更多人回到辦公室上班，加上地鐵治安好轉，才有助化需求為營收。

（紐約客談，每周二至周六見報）