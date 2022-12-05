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巴斯海灘電線起火 百餘民宅斷電

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙85街電線起火引發火災。(取自Citizen)
布碌崙85街電線起火引發火災。(取自Citizen)

華人聚居的布碌崙巴斯海灘(Bath Beach)4日凌晨因電線起火引發火災，導致車輛受損，還造成周圍民宅停電，100多戶受影響。

消防局稱，火災發生在凌晨3時許，85街位於23大道和24大道之間的路段。目擊者稱，街道上空的電線冒火花，火星不斷濺落到地面。燃燒一段時間後，一條電線被火燒斷，垂落在地面上，這時周圍民宅一片漆黑。火勢通過電線延燒到人孔內，人孔井蓋被炸開，導致至少兩輛停放在人孔井蓋上的車輛受損。

居民表示，人孔爆炸，井蓋爆開時，巨大的聲響，整個街區都能聽到。據聯合愛迪生電力公司(Con Edison)，大約有112戶受這場意外影響而斷電，電力公司人員凌晨即在現場搶修，至當日中午完全恢復供電。

居民奧瓦爾(Jaime Ovalle)說，他的家人把車停在該街區的一個人孔上方，也因為人孔井蓋爆開而受損。 他希望電力公司對此負責，能幫助他們修車。

目前為止，電線起火的原因仍在調查中。有人懷疑當地居民使用電取暖設備，導致用電超載所致。事發後，聯合愛迪生公司表示有車輛在火災中受損，但未確認是否會負責受損車輛的維修。

布碌崙85街電線起火引發火災。(取自Citizen)
布碌崙85街電線起火引發火災。(取自Citizen)

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