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「核桃殼豌豆戲法」賭局騙遊客 5分局轄區也有

記者張晨／紐約報導
曼哈頓蘇活街頭，日前也出現「核桃殼豌豆戲法」的賭局。(讀者提供)
曼哈頓蘇活街頭，日前也出現「核桃殼豌豆戲法」的賭局。(讀者提供)

日前曼哈頓一些人流密集商區街道湧現簡易賭檔，利用「核桃殼豌豆戲法」 (The Shell game；也可稱作隱豆戲法Thimblerig)的遊戲聚賭，有遊客因此損失上千元；華埠轄區市警五分局轄區內也經常出現這種賭局，警方稱，莊家經常逼迫受害者去銀行取現繼續下注。

該遊戲玩法為莊家準備三個瓶蓋，其中一個蓋子裡藏有小球，莊家快速移動瓶蓋若干次，若玩家猜出小球所在算贏；此前在時報廣場就有兩名遊客因此被搶走2000元，而在曼哈頓中城的韓國城(K-Town)附近，和蘇活區商圈也有類似賭局出現。

轄區包括蘇活區及附近商圈的市警一分局、五分局對此早有掌握；一分局表示，已經在轄區附近進行了200次定向巡邏，並逮捕了三名涉嫌欺詐的騙徒；五分局局長陳韜上任首周，就被轄區民眾質問解決方法。

在社區會議上，人們將百老匯交春街一代形容為「小時報廣場」，不但人流量大且輿論混雜，扒手、騙徒甚至精神病患當街打人者比比皆是；而對於此當街設賭的「核桃殼豌豆戲法」，民眾向陳韜抱怨，親眼看到有遊客被招攬吸引，而下注金額都為千元現鈔，有人輸了還被騙徒「看著」去銀行取款，這本身就是一種犯罪，更降低了生活品質。

陳韜表示，他從上任第一天就了解情況，社區協調警員也積極和周圍商家和報案民眾協調逮捕；這些人從來也不是單個行動，而是結夥，通常還會「假贏」，引誘觀看者加入。

市警發言人稱，這是「欺詐搭訕」(fraudulent accosting)，通過團夥合作騙取信任接近受害者，意圖騙取財產。

華埠中心區域並未見此類騙局出現，不過在哥倫布公園此前則宛如「露天大型賭場」，有大批華裔參賭，不過在五分局加強執法後，近日未再出現類似形況，只有少數玩紙牌的華裔耆老；五分局表示，區域性巡邏還在繼續，天氣漸冷，只要賭客不搭起帳篷，就很難再形成規模。

「核桃殼豌豆戲法」下城盛行，哥倫布公園平靜。(記者張晨／攝影)
「核桃殼豌豆戲法」下城盛行，哥倫布公園平靜。(記者張晨／攝影)

華埠 核桃 曼哈頓

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