紐約州主計長：1/4精障遊民未得到相應照護

州主計長公布審計報告顯示，紐約市患有精神疾病的遊民中，有四分之一無法得到相應的心理健康照護資源。(美聯社)

紐約州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)近日公布審計報告顯示，紐約市 患有精神疾病的遊民 中，有四分之一無法得到相應的心理健康 照護資源，指出紐約市遊民服務局(Department of Homeless Services)未能滿足這方面需求。

這份審計報告調查了市遊民服務局的外展服務以及遊民的安置，發現對於有精神病史的遊民，或有吸毒史的遊民來說，該局未能給予足夠的協助。

狄拿玻利表示，市遊民服務局必須精進工作，幫助紐約市的弱勢群體，「我上一份審計報告顯示，市遊民服務局經常未能將精神病患遊民，安置在提供特殊服務的遊民所，且不能協助他們重返社會並找到穩定住房，這將帶來嚴重後果。」

在進入遊民所過程中，市遊民服務局通常會評估遊民的不同需求，以確定安置到特定種類的遊民所，例如毒品濫用、精神健康、老年照護等；根據報告，市遊民服務局並未利用現有的數據，來對遊民進行個別評估。

報告中還發現，有一些遊民的安置完全錯誤，與評估結果不符；審計者共評估了1萬7244名遊民的安置情況，其中有3022人，被診斷患有嚴重的精神疾病，應該被安置在設有心理健康服務的遊民所，但其中只有795人被正確安置，占總數的26%。

更令人震驚的是，審計員發現，那些本應被安置在心理健康服務遊民所的精神病患遊民，在被安置在普通遊民所後，導致自己或他人的傷亡事件；例如，一名患有精神分裂症的遊民，被分到普通遊民所，因為接連發生暴力事件，被轉移至另外三家普通遊民所，最終此人離開遊民所，六周之後被控搶劫謀殺。

狄拿玻利向市遊民服務局提出多項建議，包括設立標準操作流程，確保所有經過評估的遊民，被安置在適當的遊民所；分析現有數據，將現有遊民轉移至適當的遊民所，減少自殘和傷害他人的事件。