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撰文批曲怡文 保守黨主席卡薩爾被轟歧視

記者顏潔恩／紐約報導
白彼得(左二)力挺曲怡文(左一)參選。(本報檔案照)
白彼得(左二)力挺曲怡文(左一)參選。(本報檔案照)

民主黨州眾議員白彼得(Peter Abbate)幕僚長曲怡文在11月普選中勝出，將成為布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員，並創當地華人參政歷史。但其政治導師白彼得卻被對手打敗；近日州保守黨領袖卡薩爾(Jerry Kassar)在當地報紙的政治專欄表示，曲怡文在失去白彼得的指引下，將不知如何做事。曲怡文及當地亞裔團體對此表達不滿，認為帶有種族主義、歧視女性。

卡薩爾在文中針對布碌崙南區的政治選情發表己見，提到曲怡文時表示，「在沒有白彼得教她如何投票、做事的情況下，她將陷入迷失」；並指曲怡文過去幾個月競選活動中，幾乎沒什麼好說的，僅把希望放在民主黨選民支持、選區族裔結構的變化上，以此勝選。

「我對卡薩爾的用詞和信念感到厭惡，這些惡語不僅針對我個人，也看扁整個亞裔社區」，曲怡文認為，很明顯卡薩爾是因她女性及亞裔的雙重身分，質疑她的能力；她批評，紐約州保守黨常聲稱關心亞裔社區，但拒絕相信州參議會的首位亞裔女性議員將做出成績，「我曾多次面對別人的偏見、性別歧視，但儘管他們對我懷有仇恨，我仍會到州府為選民爭權。」

第17選區內的多個華人團體，包括Bay Parkway商會、華人社區服務中心、松柏之家社區服務中心，紐約親子互助會，布碌崙華人聯合會等九個團體，也發表聲明抨擊卡薩爾，「我們對他在專欄中侮辱曲怡文感到憤怒，聲稱她無人指導就不會做事，這種種族歧視、歧視女性的言論，是亞裔群體不斷面對的挑戰。」

他們表示，很驕傲可以支持曲怡文當選，指責保守黨對她毫無尊重，試圖三言兩語否定她的成就，要求卡薩爾道歉。至截稿時間，卡薩爾暫無回應。

曲怡文勝選，創布碌崙亞裔參政歷史。(本報檔案照)
曲怡文勝選，創布碌崙亞裔參政歷史。(本報檔案照)

亞裔 種族歧視 華人

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