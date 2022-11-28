納蘇郡選區重畫 兩黨陷僵局

長島納蘇郡選區重畫表決，以五比五票打平，未能達成一致。(本報檔案照)

長島納蘇郡選區重畫表決，日前以五比五票打平，未能達成一致，將交議會重畫。鑑於該郡亞裔 居民快速增長迅，是否如紐約市畫出亞裔聚居的新選區，也成了此次選區重畫的一大議題。

選區重畫根據全國人口普查的結果，十年進行一次，上次納蘇郡根據2010年全國人口普查，在2013年完成選區重畫。近日，「納蘇郡臨時選區重畫諮詢委員會」(Nassau County Temporary Districting Advisory)就民主黨 及共和黨 分別提交的重畫地圖投票，以五比五票數打平。按照規定，郡議會之後可採用其中一張地圖或以新地圖來決定全新的選區。納蘇郡議會現有12位共和黨及七位民主黨議員，由共和黨控制的議會預計採用共和黨所繪的新選區地圖，而民主黨則可能提出法律訴訟。

此次共和黨提交的地圖，將大多數選民留在當前選區，並沿周邊進行調整，每個選區的人口約7萬3500人；民主黨則提出全新的選區，認為2013年的地圖已不符合現行的聯邦及州法標準，共和黨畫的地圖帶有「政治偏見」與「種族歧視」。

是否如紐約市畫出亞裔聚居的新選區，也成了此次重畫的一大議題。民主黨人提議在納蘇郡的19個選區中，創建五個「少數族裔占多數」(majority-minority)的選區，在這些選區，非洲裔、西語裔及亞太裔將占選民總數的一半以上。五個少數族裔占多數的選區中，有一個新選區為亞裔占多數的選區。

儘管此次期中選舉，該郡的亞裔選民傾向支持共和黨，然而，共和黨對於「畫出亞裔聚居新選區」尚未表態。他們提議創建四個少數族裔占多數的選區。

數據顯示，納蘇郡約有8.4%亞裔人口，納蘇郡三大主鎮之二的北罕普斯狄鎮(North Hempstead)及蠔灣鎮(Oyster Bay)，亞裔人口增長則更為迅猛，從2013年至2018年，亞裔增長率分別達30%及26.9%，北罕普斯狄鎮亞裔人口約占五分之一，蠔灣鎮則占十分之一。