迎「小商家星期六」 亞當斯籲消費

市長亞當斯在那斯達克迎接「小商家星期六」。(市長辦公室提供)

「黑色星期五 」剛過，「小商家星期六」(Small Business Saturday)今(26日)登場；紐約市長亞當斯 (Eric Adams)25日到曼哈頓中城時報廣場的那斯達克舉辦敲鐘儀式，迎接這項一年一度的刺激消費活動，呼籲民眾享受假期的同時，不要忘記「花錢購物」，促進紐約經濟疫後回溫。

年底的購物季除了「黑色星期五」以外，由美國運通(American Express)在2010年發起的「小商家星期六」活動，也受到紐約市政府的大力倡議，鼓勵消費者使用信用卡 ，到非連鎖的當地小商家購物。

市長亞當斯在那斯達克迎接「小商家星期六」。(市長辦公室提供)

亞當斯表示，企業雖小，但聯合起來就是個大帝國，供應著整個城市和國家的經濟命脈；他也帶頭率先刷卡購物，以示對小商家的尊重和支持，並呼籲所有消費者們無論是持信用卡、金融卡，都應該積極參與這項活動。

「我只有一個請求，請你們花錢在本地購物，無論是走出家門去店鋪消費，還是打開瀏覽器在線消費，小商家們都需要你。」

當日，亞當斯也頒獎給女性企業家聯合組成的非營利組織「女性影響公共政策」(Women Impacting Public Policy)，以鼓勵該組織繼續集結女性創業者在經濟、商業、甚至政治領域發揮重大作用。