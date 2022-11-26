時報廣場擺攤招賭 遊民得手千元

感恩節當日兩名遊客因加入布萊曼的賭局，損失2000元。(記者張晨/攝影)

感恩節假期前後，大量遊客湧入紐約市熱門景點，根據警方表示，24日一名遊民慣犯在曼哈頓中城時報廣場擺攤招賭，用「核桃 殼豌豆戲法」 (The Shell game；也可稱作隱豆戲法Thimblerig)，騙走了兩名遊客千元，並在玩家再次下注時拿走賭金拔腿就跑；嫌犯雖然在案發後很快被捕，但受害者並沒有拿回錢款。

警方表示，案發當日下午3時15分，兩名27歲的愛爾蘭遊客在百老匯交49街處遇到了招攬賭客的61歲非洲裔男子布萊曼(Elliot Brightman)，而後二人決定一試。

這個遊戲是莊家準備三個瓶蓋，其中一個蓋子裡藏有小球，莊家快速移動瓶蓋若干次，若玩家能猜出小球所在算贏。

其中一名女子首先下注了1000元，根據市警表示，該名女子在輸掉這輪遊戲時，布萊曼鼓勵女子同行友人加入賭局，投入1000元並把先前輸掉的賭金一併贏回來；另一名受害者又掏出1000元後，布萊曼並未開啟新賭局，而是拿著兩人交出去的2000元拔腿就跑，逃離現場。

周圍不少民眾目擊了該案，以為這兩名女子遇到麻煩，立馬協助報警；警察 很快就根據指認抓住了布萊曼，但並未追回受害者損失的2000元現金，警方相信，布萊曼在得手後就把錢轉交給了別人。

警方表示，布萊曼是一名職業慣犯，他的犯罪記錄可以追溯到1982年，當時他因為在中城招賭「紙牌三公」(Three Card Monte)而被逮捕；其他犯罪記錄還包括招賭、非法持有管制藥品、假冒商標和詐騙 等。