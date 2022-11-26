森林小丘火警1死 華人住戶驚魂

皇后區華裔聚集的森林小丘的一棟公寓樓25日早發生火災，一名64歲的女性傷重不治。(Citizen截圖)

皇后區華裔 聚集的森林小丘一棟公寓樓，25日早傳出火警，60多名消防員趕到現場後，約在一小時內控制火勢，一名64歲的女住戶不幸傷重不治；這棟發生火災的樓宇內有多名華裔住戶，有住戶當日被火警吵醒，穿睡衣跑到樓下等待消防員控制火勢，聽聞有鄰居因此喪生，感到後怕。

根據紐約市 消防局消息，位於森林小丘71大道的一棟公寓樓的五層住家，於25日上午8時18分左右傳出火災；60多名消防員趕到現場後，立即架雲梯滅火，約在9時21分左右控制火勢，急救員趕往事發住宅搜救時，發現一名64歲的女性失去知覺，送往醫院急救，傷重不治。

皇后區華裔聚集的森林小丘的一棟公寓樓的五層25日早發生火災，一名64歲的女性傷重不治。(記者牟蘭／攝影)

救援此次火災的市消防局主管指，發生火警時，消防員迅速出動，拆除鐵門，發現案發公寓屋內雜亂；「當消防員處理火警時，若案發地雜物太多，會影響消防員營救速度，也會影響消防員撲滅火勢效率，還會延緩搜查公寓時間」。

皇后區華裔聚集的森林小丘的一棟公寓樓的五層25日早發生火災，一名64歲的女性傷重不治。(記者牟蘭／攝影)

這棟公寓樓內住有多名華裔居民，同住五樓的洪女士表示，她住在發生火災公寓相反的一側，當天上午8時左右，聽到火警的聲音，隨後聞到焦味，但並不清楚引起火災的細節；另有一名鄰居指，發生火災的屋內堆滿紙箱，有時在窗外都能看到屋內的箱子。

住戶陳女士表示，在聽到火警後她顧不得還穿著睡衣，急忙趕到樓下，等待消防員控制火勢，約一小時後救援人員才陸續離開；對於有人在火災中喪生，她感到後怕，指一日前剛度過感恩節，翌日有悲劇發生，「急救員抬了一個人出來，沒有知覺」。