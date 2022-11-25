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燒鴨當火雞 感恩節法拉盛燒臘店排長龍

記者牟蘭／紐約報導
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節華人燒臘店都提供代客加工火雞的服務，但由於人手不足，今年部分店家取消；24日感恩節當天，皇后區法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷，雖然沒有代烤火雞，但普通燒雞與燒鴨更受青睞，有顧客連續來兩日才如願買到燒雞，感嘆店家生意火爆。

24日是感恩節，華人燒臘店大排長龍，顧客更青睞燒雞或燒鴨。(記者牟蘭／攝影)
24日是感恩節，華人燒臘店大排長龍，顧客更青睞燒雞或燒鴨。(記者牟蘭／攝影)

今年不少燒臘店取消代客加工火雞服務，醃製火雞每磅的價格從8元到12元不等，每隻燒雞的價格約20元到35元，感恩節當日不少店前門口都大排長龍；一名排在東王朝燒臘部店外的華裔顧客表示，想買隻雞應節日氣氛，而平日該店就受歡迎，感恩節當天隊伍更是排到門外，食客都在門外等待燒鴨、雞或叉燒等。

「德昌肉食公司」經理陳Ken表示，因人手問題，今年繼續取消代烤加工火雞的服務，燒雞與燒鴨受到顧客的青睞，感恩節前一天相關食物一上架，幾乎馬上就被搶空，「買得太快了」，工作人員只能不斷烤製，讓每一名顧客都能滿意而歸。

24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當...
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷

原訂23日買好燒雞的周女士表示，她當天曾兩次到「德昌」買雞，由於顧客太多，她每次花15分鐘排到燒臘部後，被告知已售罄，讓她等待20分鐘再返店購買，卻空手而歸，她只好在24日一早前來，才如願買到燒雞，「一隻雞24元，比火雞便宜多了」。

24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍。(記者牟蘭／攝影)
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍。(記者牟蘭／攝影)

除了燒臘店外，不少店家門前都排起長隊，位於緬街的幸福堂奶茶店當天迎來大量客人，居住在長島的王女士指，她與朋友相約在附近吃飯，看到店內熬製珍珠的場景後，與友人排隊，想要品嘗特色飲品。

24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍。(記者牟蘭／攝影)
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍。(記者牟蘭／攝影)

另有商店在街頭擺出輪盤，邀請顧客參與，可享優惠，吸引不少顧客參與，其中包括排在隊後的張先生，他指，自己原本就是該店的常客，希望抽到折扣或禮物，作為感恩節禮物。

24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當...
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)
24日是感恩節，華人顧客更青睞燒雞或燒鴨。(記者牟蘭／攝影)
24日是感恩節，華人顧客更青睞燒雞或燒鴨。(記者牟蘭／攝影)

華人 長島 法拉盛

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