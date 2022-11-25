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疫情沉寂兩年 酒樓迎婚宴訂單

記者顏潔恩／紐約報導
在歷經疫情兩年的沉寂後，布碌崙的華人酒樓終於在今年感恩節收到婚宴訂單。(記者顏潔恩／攝影)
在歷經疫情兩年的沉寂後，布碌崙的華人酒樓終於在今年感恩節收到婚宴訂單。(記者顏潔恩／攝影)

在感恩節舉行婚禮，一向是福州移民社區獨有的風俗習慣，華人酒樓訂單需一年前就預定，但是在過去兩年受到疫情影響，紐約華社酒樓接到的婚宴訂單寥寥無幾；在疫情和緩、經濟復甦下，今年布碌崙(布魯克林)華人酒樓業者透露，在幾個月前就已接到感恩節的婚宴訂單，雖相較疫情前來得少，但也是大型餐飲業逐步復甦的開始。

外族裔民眾在感恩節多在家準備火雞大餐，對於外州中餐館來說，感恩節是一年一度的餐館公休日，不少華人餐館業者趁此返回紐約、與親友相聚，也有新人趁著這個唯一的休假日舉辦婚宴。

疫情以前，酒樓在感恩節的婚宴預定爆滿，部分大型酒樓一天更可趕場辦五場婚宴，但在過去兩年的疫情間，許多婚宴訂單都取消。

8大道的金皇廷大酒樓業者陳善莊表示，去年完全沒有婚宴訂單，當時預定酒樓的新人為安全起見，決定拖延婚宴，但最終也沒再辦；今年的感恩節，是時隔兩年後重新迎來的幾個婚宴訂單，三場婚宴都是在今年5月預定，新人都是來自外州的福州人，「換作從前，5月才預定根本訂不到」。

不過陳善莊說，即便接到零星婚宴訂單，大型酒樓生意還是未恢復到以前的高峰，約僅恢復六、七成，「但也是不錯的開始」；陳善莊說，婚宴的規模形式相較從前縮小至少30%至50%，「疫情前一場婚宴400、500人不在話下，如今可能出席賓客數量減少，新人只預約10、20張桌子。」

翠園酒樓經理Alan則表示，當日也有一場三個月前預定的婚禮進行，員工在下午3時左右開始布置場地、接待喜宴；他說，該酒樓無論是早、午間的茶室生意，還是家庭、生日、公司聚餐等大小型聚餐活動，相比去年都來得好，訂單至少增長20%。

不僅如此，目前酒樓也接獲許多年終公司、聖誕節及新年聚餐，「明顯願意出來吃飯的人多了」，相信明年以後大型酒樓餐飲業的發展會更好。

在歷經疫情兩年的沉寂後，布碌崙的華人酒樓終於在今年感恩節收到婚宴訂單。(記者顏潔...
在歷經疫情兩年的沉寂後，布碌崙的華人酒樓終於在今年感恩節收到婚宴訂單。(記者顏潔恩／攝影)
在歷經疫情兩年的沉寂後，布碌崙的華人酒樓終於在今年感恩節收到婚宴訂單。(記者顏潔...
在歷經疫情兩年的沉寂後，布碌崙的華人酒樓終於在今年感恩節收到婚宴訂單。(記者顏潔恩／攝影)

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