地鐵加裝攝像頭 霍楚簽法棄強制改鼓勵

MTA於各地鐵站安裝攝影機，強化保安。(本報檔案照)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，鼓勵大都會運輸署(MTA )在地鐵站 台加裝監控攝像頭；但這一法案並非強制，讓該法案的有效性打折扣；MTA則表示，目前每座地鐵站都有安裝攝像頭。

這項「塞德里克法案」(Sedrick's Law)由布碌崙 (布魯克林)州眾議員畢卓特(Rodneyse Bichott)和州參議員帕克(Kevin Parker)提出，原本要求MTA在法案生效六個月內，在其所有站台安裝監控攝像頭。

但是在霍楚簽署成法的文本中，僅要求MTA「合理維護」系統內所有監控攝像頭，將「應該」(shall)在站台加裝攝像頭改為「可以」(may)；畢卓特表示，之所以做此修改，是希望留下更多的靈活性，主要因為紐約市面臨預算赤字，而且MTA還有很多修繕工程正在進行。

州長霍楚日前簽署法案，鼓勵MTA在地鐵站台加裝監控攝像頭，但並非強制。(州長辦公室提供)

MTA發言人明頓(Tim Minton)表示，目前每個地鐵站都已安裝監控攝像頭，總數已經超過1萬1000個，「我們感謝州議會對MTA現有監控攝像頭項目的支持，現在所有472個地鐵站都已安裝攝像頭。」

今年4月布碌崙日落公園地鐵站的車廂發生槍擊事件，導致十人受傷，攝像頭捕捉到作案畫面，並為抓捕嫌犯提供線索；畢卓特在2020年一位名叫塞德里克·西蒙(Sedrick Simon)的布碌崙居民，在地鐵站被撞身亡後提出該法案，當時涉案地鐵站未安裝攝像頭；她在日落公園槍擊事件後再次提出該法案。

西蒙的姐姐穆罕默德(Jennifer Muhammad)表示，她並不知道法案文本已被修改，但對法案簽署感到高興；「遺憾的是，這並不是像我們一直要求的結果，但起碼已經做了一些事，這是一個強有力的開始，將帶來改變，讓MTA負起責任。」