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莊文怡 參選第43選區市議員

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙社區齊聚，支持莊文怡參選。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙社區齊聚，支持莊文怡參選。(記者胡聲橋╱攝影)

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)20日宣布參選新畫出的第43選區市議員，得到民選官員和眾多社區人士支持。

第43選區涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%亞裔，被認為是「專門為亞裔畫出的選區」。除亞裔之外，該區還有義大利裔、阿拉伯裔、猶太裔等其他族裔。

寇頓當日宣布背書莊文怡。寇頓說，莊文怡從2014年起就為他工作，直至擔任他的幕僚長。她為社區解決很多問題，也了解社區。她是個堅強的人，一個能依賴的領導者。她將為民眾著想，努力爭取社區需要辦的事情。作為一位母親，莊文怡有金融、教育與健保等多方面經驗，能有效處理社區問題。市議員李凱健(Ari Kagan) 也到現場背書莊文怡，他說辛勤工作的莊文怡懂得與所有人合作，並為所有人服務。

美國香港總商會會長陳善莊說，莊文怡服務華社，多年的期待人選也終於到來。他認識莊文怡的導師寇頓已十多年。這些年來，寇頓一如既往地服務華社，相信莊文怡也一定出色。

華裔為主的數十位各族裔支持者表示將通過投票與捐款支持她、發動親友成為志願者。華裔社區人士包括羅維宗、羅添福、姜書棟、陳世品、陳麗娜、 臧東慧、趙鏡源、張曉華、陳宜昌、王一冰、李志波、林里舉、高家順、羅少領、林華斌、張偉堂、榮藝飛、余剛梁、林志和馬常方等。

莊文怡和家人一起在記者會上宣布參選第43選區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)
莊文怡和家人一起在記者會上宣布參選第43選區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)
莊文怡在宣布參選第43選區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)
莊文怡在宣布參選第43選區市議員。(記者胡聲橋╱攝影)

亞裔 華裔 義大利

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