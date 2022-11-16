警方搗毀布碌崙二對立黑幫 逮捕32成員

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(右五)和市警總局局長希維爾(左五)宣布搗毀兩個大型黑幫。(取自蔣莎樂推特)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzales)和市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)15日共同宣布，搗毀對布碌崙當地社區造成巨大破壞的兩個對立黑幫，逮捕32名黑幫成員。他們被指控106項罪，對19起槍擊 事件負責，其中包括兩起致命槍擊案，以及一名三歲女孩被打傷的案件。

吳幫(WOOO)和楚幫(CHOO)是位於布碌崙布朗斯維爾(Brownsville)的兩個對立黑幫。檢方稱，這兩個黑幫要對從2020年春天到今年11月之間的27起犯罪事件負責，其中的19起槍擊事件共造成14人受傷，兩人死亡，警方共收繳了27把槍支。

兩個黑幫的暴力事件，檢方稱，一連串暴力事件的導火線是吳幫成員布默(Shamel Boomer)在2020年7月10被謀殺。雖然殺害布默並非楚幫人所為，但因為楚幫人為此「大肆慶祝」，吳幫在社交媒體上發誓要對楚幫實施一項「為布默開槍」的行動來進行報復。遭到攻擊的楚幫於是進行反擊，兩個黑幫互相殘殺，事態急劇升級。

2020年10月6日，一名吳幫成員看到一名楚幫成員進了醫生辦公室後，立即叫來了兩名同伴，在門口等候。在這名楚幫成員和媽媽及年幼的兄弟走出門口，坐上汽車 後，三名吳幫成員中的一人向汽車連開數槍。2021年4月14日，一名23歲的吳幫成員開車撞倒了正過馬路的一名22歲的楚幫成員。這名楚幫成員翻身站起後，追趕逃離現場的汽車並開了數槍。