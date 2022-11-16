家族榮耀…82歲謝錦康任輔警50年 獲表彰

謝顯揚(左)於現場祝賀叔叔謝錦康(右)獲嘉獎。(記者張晨／攝影)

為表彰輔警支援服務的貢獻，紐約市警總局15日舉行「長期服務輔警表彰大會」，現年82歲的謝錦康自1970年代加入下城轄區市警一分局輔警團至今已經50年，他成為當晚服務時間最長的輔警，由香港移民來美的他表示，經歷1970年代曼哈頓 下城的幫派盛行、治安混亂、民不聊生的混亂時期，這些激發他服務社區的勇氣。

在全市的華裔 輔警中，提到謝家應該無人不知。謝錦康的侄子謝顯揚是現任輔警團警銜最高的華裔、也是曼哈頓南區輔警團指揮官，其長兄謝錦碩曾是華埠 五分局輔警團的元老之一，服務華社49年，於2019年以89歲高齡辭世，當時包括總局長在內的多位市警高層出席其華埠葬禮。

謝錦康說，作為警民間的重要連接，哥哥和侄子幾十年來在輔警圈和社區都非常活躍，二哥謝錦安和小弟謝錦傑也為輔警，而自己雖很少出來講話，但輔警和社會服務好像已經成了家族使命，「要做且要做好」。

1971年加入一分局輔警團的他，如今作為輔警團督導警官，一周要巡邏八個小時，相比輔警團員每月16小時的要求高出許多；但82歲的謝錦康接受採訪時活力依舊，「只要我能走路，就會一直做輔警。」

謝錦康退休前在皇后大學教授計算機和數學課程，他回憶，1970到1980年曼哈頓下城治安混亂，那時華人受害者並不會主動說出實情，抓到嫌犯後還要挨家挨戶找受害者；會講廣東話的華裔輔警團成員成為警民合作的重要橋梁。

而相較五分局的華人聚集，一分局更需要華裔臉孔。他說，那時常有小販被帶回警局問話，他們一句英文也不會講，我成了唯一能幫忙翻譯的人。

他笑談，「我沒有什麼宏圖偉志，能力所能及的幫別人一點忙，已是萬幸」；如今他已搬到新澤西居住，之所以能堅持50年，是因為那裡(新澤西)的中餐沒有華埠的正宗，所以每周巡邏後最期待的就是和「其他老輔警夥計們一起去華埠大快朵頤一場」。

侄子謝顯揚當日也到場祝賀，他表示，疫情後市警執法更加艱難，所以離不開社區志願服務，尤其是紮根社區的輔警；但又是因為輔警工作的志願和服務性，同時又兼具警員工作的危險性，非常需要參與者有「路見不平拔刀相助」的社會責任感，呼籲更多年輕人加入輔警隊伍，攜手守望相助。