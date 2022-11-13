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迎節日人潮 曼哈頓中城擬增徒步區

記者張心／紐約報導
時報廣場行人徒步區成效良好，曼哈頓多地有意仿效。(本報檔案照)
時報廣場行人徒步區成效良好，曼哈頓多地有意仿效。(本報檔案照)

節日季來臨，感恩節大遊行、洛克菲勒中心聖誕樹、梅西百貨節日櫥窗、跨年倒數等，預計將有百萬遊客湧至紐約，多位民選官員近日致信市長亞當斯(Eric Adams)，要求仿照其前任白思豪(Bill de Blasio)，恢復曼哈頓中城等地增設臨時徒步區措施。

前市長白思豪曾在2019和2021年節假日期間，在曼哈頓多個遊客熱門地點封路，為行人騰出更多空間。具體規定為「洛克菲勒中心行人專用道」計畫，要求從感恩節黑色星期五開始至1月6日，在第五大道及第六大道之間的49街及50街，於周一至周四下午2時至午夜，周五下午1時至午夜，以及周末上午10時至午夜進行封路。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)表示，節假日馬上就要到來，但現在還沒看到亞當斯有封路的打算，希望能考慮前任白思豪的做法，「遊客實在太多，紐約是美國最受歡迎的旅遊目的地之一，人擠人很容易造成遊客被推下街道，非常不安全。」

李文和市議會的民主黨領袖鮑維斯(Keith Powers)表示，他們在本月初共同致信亞當斯要求封街，但目前尚未得到回覆。

在信函中，李文和鮑維斯引用政府數據，稱每年假日季節有大約80萬人訪問洛克菲勒中心及周邊地區，「人潮洶湧，僅人行道難以承載。」

市警局發言人表示，將在近期與市交通局會面，討論節日季的最後準備工作；「市交通局正在與合作方探討，計畫在這個假期，擴大洛克菲勒中心附近的行人空間」市交通局發言人寶尼(Vin Barone)說。

多民代要求恢復曼哈頓中城等地的封街措施。（記者張心／攝影）
多民代要求恢復曼哈頓中城等地的封街措施。（記者張心／攝影）
時報廣場行人徒步區成效良好，曼哈頓多地有意仿效。(本報檔案照)
時報廣場行人徒步區成效良好，曼哈頓多地有意仿效。(本報檔案照)

亞當斯 白思豪 曼哈頓

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